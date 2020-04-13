消毒太認真也有事！　大媽肺有毛玻璃狀...醫生嚇歪以為新冠病毒

▲大陸兩位大媽肺部呈現毛玻璃狀，以為又出現確診患者。（圖／翻攝鄭州大學附屬鄭州中心醫院）

記者任以芳／綜合報導

近日，大陸鄭州連續出現十分特殊案例，有兩名家庭主婦，分別出現頭暈、全身無力情況，緊急到醫院就診。事後，肺部CT片顯示「毛玻璃狀」，一度以為是新冠肺炎確診患者，最後虛驚一場，原因竟然是，「消毒太徹底惹病上身。」

根據大陸媒體廣州日報引述，鄭州的張女士和王女士，同一時間罹患類似病徵，突然感覺頭暈、全身無力，但沒有發燒及咳嗽、咳痰、呼吸困難等症狀，為了慎重起見，立刻就醫。

▲病患急忙就醫，發現肺部CT均呈毛玻璃影像。（示意圖／取自21世紀經濟報導）

照過Ｘ光後，肺部CT均呈毛玻璃影像，嚇壞所有醫護人員，以為是新冠肺炎新增確診患者。事後，院方開始追查病史，兩位都沒有流行病學史，鄭州大學附屬鄭州中心醫院隔離病區主任張小紅，看完患者的影像學資料和各項檢查後，確認兩位患者可能是「過敏性肺泡炎（extrinsic allergic alveolitis）。」

該報導指出，過敏性肺泡炎是易感人群，反復吸入各種具有抗原性的有機粉塵、低分子量化學物質，引起的一組彌漫性間質性肉芽腫性肺病。反復發作可致肺纖維化，甚至可發展為呼吸衰竭。

至於，這兩位病患為何會得過敏性肺泡炎？原來居家隔離期間，因為害怕新冠病毒，每天在噴灑大陸長青品牌「84消毒液」，而且沒有稀釋全是高濃度！每次消毒後，頭暈、無力的症狀明顯加重，嚴重損害肺部功能。

▲大陸兩位大媽使用「84消毒液」未稀釋，吸入有害氣體，造成過敏性肺泡炎。（圖／翻攝微信 蘇州小薇）

據了解，「84消毒液」這款消毒液，多年來，各種樣式、品牌在大陸市場販售，疫情期間特別大賣。1984年，由北京第一傳染病醫院（地壇醫院的前身）研發，能殺除各類肝炎病毒的消毒液。後來，經北京市衛生局組織專家鑑定，更名為「84消毒液」，主要原料是次氯酸鈉，容易生成「鹽酸」，濃鹽酸對眼睛和呼吸道都有損害。

雖然，消毒效果不錯，疫情期間不少人盲目使用。不管是哪種消毒液都具有腐蝕性，會灼傷人體，有致敏性，建議要看規定比例稀釋，千萬不要高濃度噴灑環境，無法達到消毒效果，還傷害身體！