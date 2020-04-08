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台南藏金閣首採網拍及網購雙軌進行　下單送好禮假日可取貨

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▲藏金閣再生家具及二手腳踏車採網路拍賣方式辦理，並挑選13件平日賣商品開放網路訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲藏金閣再生家具及二手腳踏車採網路拍賣方式辦理，並挑選13件平日賣商品開放網路訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因新冠肺炎疫情持續延燒，為降低群聚感染的風險，藏金閣4月拍賣日及館外宣導活動仍暫停，再生家具及二手腳踏車採網路拍賣方式辦理，並挑選13件平日賣商品開放網路訂購。

市長黃偉哲說，這個月藏金閣推出下單滿額送好禮、假日取貨及小件商品郵寄等三大貼心服務，結帳不限金額下單贈送的禮物，前100名送不鏽鋼吸管，101-300名送布尺及衛生紙1包、滿千加贈環保杯袋1個、滿2千加贈家事皂或防蚊膏1個、滿5000元加贈漂白水1瓶，每個帳號限兌換1次，若網路下單後至藏金閣現場以行動支付付款，則再加贈廚餘桶1個。

除了行政機關上班日時間外，增加開放第2個星期六（4月11日）及第3個星期六（4月18日）上午9時至12時，另民眾取貨方式，也可考量物件大小，選擇現場取貨、宅配或郵寄。

▲藏金閣再生家具及二手腳踏車採網路拍賣方式辦理，並挑選13件平日賣商品開放網路訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑說，4月推出材質優且年代久遠的老家具及名牌二手腳踏車供網路拍賣競標，主打腳踏車經典PROFLEX避震車底價3500元，美國設計台灣製造的外銷車種，全車不鏽鋼螺絲，搭配島野24段變速與700*38c的外胎，是長途旅行與通勤的良伴…但卻是腿長者限定（建議身高168cm以上的人員騎乘）﹔另迪卡儂熱賣的平把城市通勤車也是本次拍賣的亮點之一，搭配1*8速的變速器及700*25c的全新外胎與全新幅條，現況超值，讓通勤騎乘單純化。

13件的網購商品有藏金閣創作的拉筋板、檜木杯墊、矮凳、四方椅…及環保局美學班，利用回收全新且材質好的窗廉邊布手工縫製的抱枕、水桶包等實用的生活用品。

環保局表示，這次網拍商品，有256件家具、120件原木創作用品及23輛腳踏車供競標，主題家具檜木斗櫃是50年代的舊家具，櫃面上有層疊的浮雕裝飾，手工精細，另還有3件檜木菜櫥，樣式簡約典雅，都是值得收藏的優質老家具。

另外4月創意主題商品相當特別，有利用檜木角料創作的存錢筒及取用印度黃檀樹皮創作的鍵盤架，造型特殊且散發出天然的木頭香味，藏金閣木工師傅說，印度黃檀木材質優良且相當堅硬，是稀少的高級家具木材。

▲藏金閣再生家具及二手腳踏車採網路拍賣方式辦理，並挑選13件平日賣商品開放網路訂購。（圖／記者林悅翻攝，下同）

民眾只要上藏金閣網站（https://epb2.tnepb.gov.tw/yardsale/default.asp）申請加入會員，取得會員資格後即可參加競標或購買網購商品，網拍競標區商品競標時間為4月11日星期六上午8時至4月13日星期一中午12時整，為了公平競爭，若截止投標前5分鐘有人下標，系統將自動延長分鐘截止，讓有興趣的民眾仍有喊價的機會。

另外網購區商品上架時間為4月10日星期五，以完成付款先後順序出貨，如遇有缺貨則需等待1-3個工作天補貨。歡迎民眾至藏金閣網站/網拍競標區或/網購商品區預先了解競標規則及網購方式說明，或來電（06）2352011洽詢。防疫期間，藏金閣每日以漂白水進行全館消毒，進入人員量體溫及以酒精手部消毒，為保護自己也保護他人，進入該館民眾請佩戴口罩。

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