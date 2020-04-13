一定要幸福！「鹿耳門媽」護佑加持　台南「媽祖賜芙」抗疫上市

記者林悅／台南報導

台南市政府文化局再推「神代言」，二度邀請在台灣宗教信仰中，有著舉足輕重地位的天上聖母「媽祖」代言，推出台南限定的媽祖系列商品「媽祖賜芙（福）」牛奶泡芙點心，13日中午由台南市長黃偉哲與土城正統鹿耳門聖母廟主委王明義共同上香祈福，為新產品過爐加持，向媽祖秉報祈求護佑國泰民安。

▲台南市文化局再推台南限定媽祖系列商品「媽祖賜芙（福）」牛奶泡芙點心，由台南市長黃偉哲與鹿耳門聖母廟主委王明義等人共同上香祈福，為新產品過爐加持，並向國人推薦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「媽祖」是台灣民間信仰中信眾最多的神祇之一，在台南奉祀媽祖的廟宇亦不勝枚舉，每年農曆3月23日媽祖誕辰前後，都舉辦許多熱鬧慶典。今年適逢疫情期間，許多祝壽或繞境活動皆延期或取消，為了彌補信眾遺憾，台南市文化局今年配合媽祖誕辰，特別與鹿耳門聖母廟合作推出「媽祖賜芙（福）」，深具文創意涵與宗教信仰兼容的商品。

文化局指出，這次延續系列商品媽祖之視覺設計，包裝再次結合今年度巡展全國的台南市傑出藝術家林智信老師耗時20年、充分展現台灣媽祖信仰、常民生活及文化生命力的版畫鉅作（迎媽祖〉（局部），側面則結合土城正統鹿耳門聖母廟獲列市定民俗的「土城仔迎春牛」，主打「一定要幸福！」

黃偉哲市長表示，希望「疾病退散‧媽祖賜芙（福）」，不僅能讓所有市民及國人在防疫期間得到媽祖庇佑滿滿的幸福感，更為台南和全台灣帶來百業回春的好兆頭。

黃偉哲市長說，我們特別來到土城聖母廟來舉辦，一方面是因應防疫期間，一方面是因應媽祖的聖誕已經快要到了。因應可能這個帶來許許多多的人潮，一方面在防疫期間來祈求平安，希望大家能健健康康，所以我們應運而生的「媽祖賜芙」，芙是泡芙的芙，能夠來做一個拜拜的吉祥物，也是防疫期間一個好的產品，那當然我們很榮幸的跟土城聖母廟合作，在林智信老師的設計下，能夠設計出這一款新的文創產品，由台南市文化局跟林老師跟土城聖母廟一起來做一個發表。當然，聖母廟會把這一個系列產品作為他們標準的敬拜的貢品，那市府也會只限定台南限定的發行系統，在台南的各大景點，以及台南文化局來做供應。

黃偉哲強調，「媽祖賜芙」是一個非常吉祥討喜，我們之前有至聖鮮師洋芋片，還有一定要成功的啤酒，鄭成功的啤酒，還有鄭成功相關的洋芋片，還有點心麵，至聖先師點心麵，不管是考生或者是想要創業的人都希望成功，現在我們又有媽祖賜福的泡芙，所以很希望好朋友來敬拜媽祖的時候，送上這個媽祖賜福的泡芙，媽祖一定喜歡很開心保佑你，因為媽祖應該也是喜歡吃甜的才對。所以希望大家一起來參考，當然最重要的是媽祖保佑我們台灣早日脫離新冠肺炎的感染區域，保佑全世界的民眾都能夠平安。



聖母廟主委王明義指出，「土城仔迎春牛」為台南市定民俗之一，土城正統鹿耳門聖母廟更與台南地理歷史開發有相當淵源：所在的「土城仔」由明鄭時於鹿耳門嶼以泥土築牆監看鹿耳門港出入船隻而得名；「迎春牛」則由迎春禮轉變而來，於元宵前後舉辦。春牛依天干地支設色，活動包含糊春牛、祭春牛、摸春牛、迎春牛、鞭春牛和搶春牛，形成一套完整的「春牛文化」，是台灣獨特的民俗。

文化局指出，為讓民眾以更有趣、多元的方式認識台南、瞭解台南，文化局在致力推廣古蹟、文化、宗教禮俗等保存活化的同時，也持續創意發想台南限定商品，展現這個城市生生不息的文化活力，吸引更多族群走入古蹟，瞭解在地文化及歷史。這次「媽祖賜芙（福）」特別攜手國內知名食品大廠義美食品股份有限公司，結合其知名商品「小泡芙」，以媽祖保佑讓您「一定要幸福！」的正向口號，讓消費者及信眾在品嚐同時也能感受到媽祖庇佑的濃濃幸福感。

「媽祖賜芙（福）」即日起在台南限定獨賣，販售地點包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、延平郡王祠、愛國婦人會館、1661台灣船園區、台南山上花園水道博物館、土城正統鹿耳門聖母廟等9處，防疫期間文化局也推出電話訂購宅配服務，民眾可撥打06-2135518訂購專線，即可在家坐享「媽祖賜芙（福）」送上門，其他台南限定的「成功洋芋片」、「至聖點心麵」等商品也同步接受訂購。掌握「媽祖賜芙（福）」及其他台南限定紀念商品最新訊息及活動詳情，歡迎持續鎖定台南市政府文化局網站及「藝遊台南」臉書粉絲專頁！

13日的祈福活動，除黃偉哲市長、王明義主委外，立委陳亭妃、台南市議長郭信良、市議員黃麗招、沈震東、王錦德、李中岑；文化局長葉澤山、新聞處長蘇恩恩及聖母廟廟方委員一同向土城聖母廟「鹿耳門媽」上香祈福。

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