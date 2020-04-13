　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國網友轉戰「泰國觀光局」微博　洗版灌爆：管好你們國人的嘴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼泰國觀光局發出的宣傳影片，遭到中國網友灌爆。（圖／翻攝自泰國觀光局微博）

▲泰國觀光局發出的宣傳影片，遭到中國網友灌爆。（圖／翻攝自泰國觀光局微博）

記者林彥臣／綜合報導

中國網友近日與泰國網友在推特上戰翻，但是中國網友發現各種引戰的話題，都被泰國網友的強大迷因幽默化解，於是轉戰泰國觀光局洗版，要求泰國當局管好他們國人的輿論，否則以後別想要中國人再去泰國觀光。

泰國觀光局在微博上發布一則影音，引言表示，「中國疫情日趨光明，咱也感受到了大家對泰國的想念與日俱增，特把這個視頻翻出來先給大家解解饞。此視頻用最為精細的畫質還原了泰國大自然的鬼斧神工和獨特人文風情魅力。躺好~泰國國家旅遊局帶你足不出戶，雲遊泰國」。

▲▼泰星《假偶天成》飾演男主角Sarawat的演員Bright，和女友nnevvy都遭到出征。（圖／翻攝自IG）

▲泰劇《假偶天成》演員Bright（右），近日遭到中國網友出征。（圖／翻攝自IG）

雖然泰國觀光局小編在留言中聲明，「個別藝人言論不能代表國家立場，請網友們保持理智」。但大批中國網友還是洗版表示，「已經不是一個藝人的問題，是你們泰國人民的問題，也是你們國家教育問題，如果不是教育問題，會師整體網民辱華煩華嗎」、「請尊重一個中國原則，在國內做正確的引導，與鄰為善是中國的傳統。朋友來了有好酒，豺狼來了有獵槍！」

「已經不是個別藝人的問題了，是你們全民都在罵我們！真不知道我們怎麼得罪你們了，我一直以為泰國是一個很友好的國家，沒想到國民素質和國家意識如此低！中國有句古話叫己所不欲，勿施於人，請你們叫我們理智的同時也請讓你們的國民理智一下吧！」

「個人行為確實不能代表政府，但是如果泰國大部分人長期收到錯誤的信息，對中國做出錯誤的判斷，那是否說明泰國政府對於輿論管控不力呢？談論政治本來就是敏感行為，藝人在一定程度上代表國家形象，這種人就該好好教育下，不要在自己不懂的領域胡說八道。言論自由也是有限度的。」

「首先你應該知道這已經不是個別藝人的言論了。不會無腦噴你，但是請你管好你們國家的人的嘴巴，既然需要依賴別國發展，就不要那麼多事還想去干涉別國內政，如果你們的人民不懂得一個中國原則是每一個中國人都不能被觸碰的底線，那就請你們的媒體好好普及。」

▲▼泰星《假偶天成》飾演男主角Sarawat的演員Bright，和女友nnevvy都遭到出征。（圖／翻攝自IG）

▲Bright的女友nnevvy曾在IG貼出台灣旅遊照。（圖／翻攝自IG）

中泰網戰起因於泰國知名BL劇《假偶天成》男主角之一的演員Bright日前被爆出按讚女友nnevvy轉發新冠肺炎的貼文；再加上中國網友翻出Brigh與女友3年前在台灣玩時的IG 對話，當時Bright誇讚nnevvy照片好看「像個中國女孩」，結果nnevvy回應「what？」，接著有網友詢問「什麼風格」，nnevvy直接說「台灣女孩風格喔」，又再度引爆中國網友的怒火。

►酒精乾洗手特惠組！～防疫殺菌神器來囉～

ET快訊
廟會認識5天墜愛河！20歲男約少女「壞壞21次」下場曝
新加坡總理夫人「呃」遭出征！網「真實反應」曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年輕人將更早享有行動自由　歐盟：年長者恐禁足到年底

全家四口「3人慘確診」！爸媽走後…姐驚現「感染症狀」　2周後只剩他一人

醫療機構怨酒精大缺貨　厚勞省指示：可用烈酒稀釋代替

速度快上4～10倍！以色列研發新冠病毒最新檢測法

中國網友轉戰「泰國觀光局」微博　洗版灌爆：管好你們國人的嘴

石垣島淪陷爆出2確診　沖繩縣內離島首度出現病例！

又多1例　日本職籃「大阪七福神隊」累積13人確診

誘騙少女、拍片到取款都有「專人負責」　韓檢14項罪嫌起訴N號房趙主彬

違反禁足令！觀光客在印度小鎮悠哉散步　被逮「罰寫500遍對不起」

喝嗨自拍「滑出15樓窗外」掛著晃！他意外被救…卻因「離開家中」慘被開罰

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

張韶涵.尤長靖「抖音夯曲」互飆高音　暖給後輩力量：希望找到屬於你的答案

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

年輕人將更早享有行動自由　歐盟：年長者恐禁足到年底

全家四口「3人慘確診」！爸媽走後…姐驚現「感染症狀」　2周後只剩他一人

醫療機構怨酒精大缺貨　厚勞省指示：可用烈酒稀釋代替

速度快上4～10倍！以色列研發新冠病毒最新檢測法

中國網友轉戰「泰國觀光局」微博　洗版灌爆：管好你們國人的嘴

石垣島淪陷爆出2確診　沖繩縣內離島首度出現病例！

又多1例　日本職籃「大阪七福神隊」累積13人確診

誘騙少女、拍片到取款都有「專人負責」　韓檢14項罪嫌起訴N號房趙主彬

違反禁足令！觀光客在印度小鎮悠哉散步　被逮「罰寫500遍對不起」

喝嗨自拍「滑出15樓窗外」掛著晃！他意外被救…卻因「離開家中」慘被開罰

籠內哈士奇寶寶「嗷嗷」狂叫求放風　鏡頭一轉主人秒看傻

譚德塞、何晶惹議遭網友出征　江啟臣：避免延燒成不必要的敵意螺旋

拒絕主管飯局！護理師12天後「被離職」…遭嗆：領導說話妳一定要聽

影／台股破底危機已解除？財經專家：股市最壞時期已過去

新北惜食分享餐廳「找到幸福咖啡店」　手機訂餐外送在家輕鬆訂購

奧斯卡影后戴過的蕭邦珠寶登台亮相　蛋白石遊彩勾人　

疫情衝擊找不到工作！他積蓄全花光「搭帳篷」住山上3晚...網同感：太難了

年輕人將更早享有行動自由　歐盟：年長者恐禁足到年底

娛樂稅首季創4年同期新低！哪個行業最慘　演唱會3月稅收幾乎腰斬

全家四口「3人慘確診」！爸媽走後…姐驚現「感染症狀」　2周後只剩他一人

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

國際熱門新聞

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

新加坡總理夫人輕鬆回應

美中研究：新冠病毒會「獵殺」人體免疫系統

星國總理夫人何晶未刪文　轉發170篇文洗版

WHO回擊美國　公佈100天防疫關鍵

「WHO譚德塞下台」聯署破90萬！

牛津：疫苗最快9月問世，將人體實驗

中國爆趕走非裔　WHO卻控台歧視！

中國外交官遊說德國「博取稱讚」遭拒

川普痛批紐時可悲：很想回到中國

上課變色情視訊「2白人狂秀下體」　逼39名女學生：秀出胸部！

何晶「呃...」遭出征！新加坡網友真實反應曝光

愛爾蘭掀挺台聲浪：不應為討好中國忽視台灣

更多熱門

相關新聞

何晶改貼文感謝台灣　盼口水戰休止

何晶改貼文感謝台灣　盼口水戰休止

新加坡總理李顯龍夫人何晶今天修改臉書，對台灣援助口罩表達感謝，原本遭熱議的謎樣Errrr...（呃...）內容雖仍存在，但台星網友心境大不同，連日的口水戰可望落幕。

自稱「台灣女孩」掀網戰　燦哥PO文

自稱「台灣女孩」掀網戰　燦哥PO文

泰王帶後宮逃疫　返國一天又失蹤

泰王帶後宮逃疫　返國一天又失蹤

泰王帶20後宮飛德避難　國慶日返泰一天又跑走

泰王帶20後宮飛德避難　國慶日返泰一天又跑走

3歲童拿消毒液瓶　全身慘被燒傷

3歲童拿消毒液瓶　全身慘被燒傷

關鍵字：

nnevvy假偶天成Bright中泰網戰微博推特東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

愛台洋妞直播雪白乳　捕獲健身男偷瞄

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面