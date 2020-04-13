困海上16天！7台人「3月南美搭郵輪」...目前4人染疫　多國旅遊足跡曝光

▲本日新增5例關係圖。（圖／陳昱璇製）

記者周亭瑋／綜合報導

國內今（13）日新增5例確診，共3女2男，均為境外移入，其中4人是珊瑚公主號郵輪旅客（案389至392）。《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

指揮官陳時中指出，該郵輪有7名台籍旅客，5人聲明有疑似症狀，目前4人檢驗確診，已住院隔離，另外3人檢驗陰性持續集中檢疫，將二採並於解除隔離前再次採檢確認。

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談到案389至392與另3名親友，7人於2月15日至美國、祕魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，並於3月5日從智利登上珊瑚公主號郵輪。

該郵輪原定3月19日抵達阿根廷結束旅程，但由於阿根廷等多國封鎖邊境導致郵輪無法停泊，因此該郵輪在海上漂流多日，直到4月4日上午，才停靠美國佛羅里達州邁阿密港。當時船上已有12名旅客及10名船員確診感染，當中3名旅客不幸死亡。

▲珊瑚公主號郵輪4日終於獲准停靠邁阿密。（圖／路透）

4月13日新增個案：

案例389：50多歲 女性 珊瑚公主號旅客

2月15日至美國、祕魯、玻利維亞、巴西及智利等地旅遊，並於3月5日從智利登上珊瑚公主號郵輪，期間3月30日發病，出現喉嚨癢、咳嗽有痰、輕微腹瀉、體溫偏高等症狀，12日入境後予以採檢，今日確診。

案例390：50多歲 男性 珊瑚公主號旅客

同行珊瑚公主號旅客。4月4日出現喉嚨癢症狀，12日入境後予以採檢，今日確診。

案例391：60多歲 女性 珊瑚公主號旅客

同行珊瑚公主號旅客。3月31日發病，出現喉嚨癢、乾咳、腹瀉、體溫偏高、肌肉痠痛等情況，12日入境後予以採檢，今日確診。

案例392：60多歲 男性 珊瑚公主號旅客

同行珊瑚公主號旅客。3月31日發病，出現咳嗽有痰、呼吸微喘，肌肉痠痛等情況，12日入境後予以採檢，今日確診。

案例393：60多歲 女性 案384家人

從1990年1月1日開始，長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於今日確診。另外，其家人（案384）已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過武漢肺炎確診個案。

▼確診案例成長圖。（圖／曾梓倩製）