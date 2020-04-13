一張公文揭事實！「歸還生產線」關鍵證據曝光…李正皓：沒對不起新加坡

▲公文證明台灣沒劫持新加坡口罩。（圖／翻攝自李正皓臉書）



記者黃可昀／綜合報導

新加坡網友這兩天在網路上質疑台灣，當初用政策「劫持新加坡口罩」，如今又以捐贈的方式送來口罩，十分諷刺。名嘴李正皓在臉書PO文指出，「一張公文證明台灣沒有對不起新加坡」，並秀出當時經濟部的相關文件，台灣雖然在1月24日宣布禁止口罩出口，「但是世界各國在1月24日之前向台灣境內工廠下訂且完工的口罩，依舊可以用『專案核准』的方式輸出。」

李正皓13日在臉書表示，各國在1月24日前向台灣境內工廠訂的口罩，如果已完工都會照常輸出，「所以根本不可能發生因為台灣『突然』宣佈禁止口罩出口，導致新加坡原本在台灣下訂的口罩被台灣扣押的狀況。」新加坡後來將位在台灣的2條口罩生產線移回新加坡，我國也沒有阻擋，經濟部甚至公開替對方緩頰說，新加坡國內當今有口罩需求，業者必須遷移生產線，此事「經濟部也能夠理解」。

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▲新加坡總理夫人評論台灣捐口罩。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）



如今新加坡總理夫人何晶一句「呃…」引發兩國網友互戰，李正皓直言，「我想請問，台灣這樣哪裡對不起新加坡？」台灣宣布禁止口罩出口，代表包括在台灣設廠的新加坡口罩廠商也不得繼續出口口罩回新加坡，「請問哪一個國家容許禁止口罩出口後，境內的外國口罩廠商依舊持續生產口罩、持續出口口罩回母國？有這種想法的人不是太天真就是太自私。」

李正皓也認為，台灣捐口罩給世界各國並沒有圖什麼利，「台灣從來沒人點名那個國家有道謝、那個國家沒道謝，因為為世界防疫盡一份力本來就是台灣該做的」，如果台灣捐口罩給新加坡一事不被接受，那麼政府應該把口罩省下來，留給更需要的人。