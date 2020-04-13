陳學聖再開炮：請問小英政府我們有「hijack」新加坡口罩嗎？

▲陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

新冠肺炎蔓延全球，台灣啟動第二波國際人道救援行動，將捐出600萬片口罩，包括新加坡。但新加坡總理夫人何晶

在臉書寫下「Errrr…（呃…）」引發網友討論。對此，國民黨前立委陳學聖直言，「請問小英政府，我們有「hijack」（劫持）新加坡的口罩嗎？」，不管網軍如何出征新加坡總理夫人何晶，但這無助於釐清問題真相。

陳學聖13日透過臉書表示，新加坡人不爽台灣此回捐口罩的情緒，主要是在新加坡最需要口罩的時候，台灣劫持新加坡的口罩，請注意，是新加坡自己的口罩，經濟部的答覆說台灣禁止口罩出口，但沒限制口罩機移至海外，何況這還是新加坡公司自己的資產，所以不在徵用範圍，也不會影響台灣口罩產能，且據說春節前就已遷離台灣。

陳學聖指出，若真是如此，為何新加坡人認為台灣扣住新加坡在台灣生產的口罩，讓原本在農曆年後要運往新加坡的口罩被迫留在台灣，導致新加坡口罩瞬間不足，「hijack」這個字就是這樣冒了出來，同時因為台灣的劫持，新加坡政府不願再有風險，才決定將產線搬離台灣，而一些新加坡人還用「independent」來形容總算作對了決定。

陳學聖批評，到底什麼是真相，政府至今未有公開說明，反任令網軍出征，好像當成第二個譚德塞在打，連擋人財路這種荒謬猜測都公然出現在媒體，綠營政治人物也加入參戰，難道小英政府是準備放棄新加坡了嗎？

陳學聖還說，從口罩分配開始，他一直強調就是「透明化」，不論是每天節餘的450萬片口罩去處，或他黨委員問的被消失的7000萬片口罩，迄今依然沒有答案，這回「呃」事件引爆的劫持新加坡口罩，到底誰在說謊，小英政府總該給個答案。