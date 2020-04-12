屍袋也用光！　英國單日近千死「2張床單包起來搬」殯葬業崩潰

▲ 英國新冠肺炎疫情快速惡化。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國截至11日共7.8萬人感染新冠肺炎（COVID-19），單日新增917人死亡，累計9875起死亡個案。疫情惡化使得醫療人力及物資短缺，死亡個案快速增加也導致醫院太平間不堪負荷，如今連屍袋也不夠用，讓運屍工人不得不以床單包裹並搬運屍體，提升染病風險。

《太陽報》12日報導，英國公衛部門3月指出，由於病毒在患者死後不久就會死去，因此不需以屍袋來搬運屍體。代表殯葬業的亡者管理諮詢小組（DMAG）則引用世界衛生組織（WHO）聲明指出，病毒可能在冷藏條件下存活48至72小時或更久。

《每日郵報》指出，倫敦北部一名殯儀館工作人員在一具僅裹著床單的新冠肺炎患者遺體旁拍下一段影片表示，「他進來的時候就只有這個（床單）……沒有屍袋……這不是開玩笑的。我去了幾家醫院，事實和數據都證明NHS（英國國民保健署）已經沒有屍袋了。」

西倫敦殯儀館館長蒂尼耶（Michael Tiney）也表示，首都的2家醫院都向他求助，「屍袋真的很短缺。我們盡可能提供協助，但我們同樣也需要資源。不管（死者）在家中還是養老院，我們接到每個案子時都必須當成是新冠肺炎患者，所以每具屍體都以屍袋搬運。我不想拿我的員工冒險。」

約克郡哈羅蓋特鎮的獨立喪葬管理人羅賓遜（Jonathan Robinson）透露，屍袋短缺的現象在英國各地相當普遍，且英國一家主要供應商已經沒有庫存了。

艾德蒙頓地區綜合醫院北密德薩斯大學醫院（North Middlesex University Hospital）此前被要求將屍袋交給英國版「方艙醫院」——倫敦南丁格爾醫院（NHS Nightingale hospital），如今成為屍袋短缺的醫院之一。據倫敦一名殯儀館館長說法，醫院工作人員被要求以2張床單包裹屍體。

衛生大臣漢考克（Matt Hancock）11日證實，19名NHS工作人員在抗疫過程中不幸身亡，引來大眾批評，政府提供前線人員的防護設備不足。據報仍有護士得共用個人防護裝備，還有醫護人員被迫剪掉醫院的窗簾或綁上垃圾袋，做為防護措施。

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