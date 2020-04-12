影／國內20多歲男性爆「過敏症狀」確診　張上淳曝1重要分辨關鍵

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，今新增的1例本土個案，20多歲男性（案386）為案195（自美國境外移入）同住友人，有過敏症狀，於案195確診後列為接觸者，進行居家隔離，於今日確診。對於過敏跟新冠肺炎怎麼分辨？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說有1重要關鍵。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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張上淳表示，大家知道過敏有很多種，第一個比較常見就是鼻子過敏，會有流鼻水、鼻塞症狀，一般人的過敏，如果本來就有過敏現象，也偶爾出現症狀，當然通常不必特別擔心或篩檢。

▲張上淳說，如果過敏又有相關接觸史，民眾到醫院去，可以把這個接觸狀況跟醫師做報告說明。（圖／ETtoday攝影中心攝）

「可是如果有接觸史，例如跟居家檢疫或確診個案有接觸過」，張上淳建議民眾到醫院去，可以把這個接觸狀況跟醫師做報告說明，由醫師會來判定是否採檢

陳時中表示，國內每天因為類似呼吸道的症狀就診維持在十幾萬人，不可能十幾萬人都是，如果出現相關症狀，第一個跟醫師請教或撥打1922，最重要就是在家裡休息，觀察自己症狀變化。他說，今年呼吸道相關症狀就診人數其實大幅減低，剩下去年的6成多，他提醒大家要放寬心，不會說全部都是。