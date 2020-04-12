六福村、劍湖山都在內！6樂園祭「三階段總量管制」　密閉空間暫關閉

▲六福村。（圖／六福村提供）

記者賴文萱／台北報導

為配合中央流行疫情指揮中心減少連續假期旅遊景區群聚效應，交通部觀光局針對國內25家觀光遊樂業實施總量管制、預警分流遊客措施，主題樂園防疫再升級。

為因應指揮中心對於熱門景點最新防疫指導方針，觀光局對觀光遊樂業規劃新的防疫措施，針對連假期間主題樂園入園人數實施管制措施，以園區遊客最大承載量的50%，設為疫情期間防疫安全遊客承載量。

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▲▼全台遊樂園防疫措施及人潮管制升級。（圖／觀光局提供）

針對易發生大量遊客湧入之熱門主題樂園，包含六福村主題遊樂園、小人國主題樂園、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界及義大世界)等，於連假期間實施遊客總量管制措施，建立開園後定時通報機制，以提前預警、行動、管制等面向，訂定防疫安全承載量之A（60%）B（55%）C（50%）分級應變行動方案，即時預警分流遊客。

觀光局表示，在今年嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情初期，為加強主題樂園防疫準備，已參考中央流行疫情指揮中心相關建議，要求各主題樂園進行各項防疫措施，除加強環境設施清潔消毒頻率外，並於各服務設施或園區出入口，以紅外線監測儀或額溫槍量測遊客體溫，異常者禁止進入，並備酒精供遊客手部消毒。

▲▼全台遊樂園透過各通路宣傳遊客須保持社交距離及相關防疫資訊。（圖／觀光局提供）

密閉活動空間則暫時關閉停用，或請遊客戴口罩並配合人數管控始得進入，並利用各通路宣傳遊客須保持社交距離及相關防疫資訊。



觀光局呼籲民眾在防疫期間出遊，除了留意身體狀況之外，也請提升自身防疫措施，如配戴口罩、勤洗手等，並且配合各景區之防疫管制措施，希望大家玩得安心愉快。

▲各服務設施或園區出入口，以紅外線監測儀或額溫槍量測遊客體溫，異常者禁止進入。（圖／觀光局提供）