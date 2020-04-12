10種語言同步直播　52國家地區慈濟人線上共修

▲曾在台灣學習中文的莫三比克馬普托年輕志工，將中文翻成葡語！

圖／慈濟基金會提供、文／林佳予

為配合新冠病毒防疫措施，慈濟精進日採取線上「共修、聞法、同精進」策略，4月12日，慈濟透過線上直播資源，匯整14個直播分享平台、分別以中、英、西、緬、印尼、越、葡、俄、日、韓等語言進行同步口譯與翻譯，合計有52個國家/地區、至少有近4萬5千人及觸及超過27萬人次線上共修！

2020年4月份慈濟精進日共修，首先由慈濟慈善事業基金會執行長顏博文分享！顏博文執行長表示，從去年的12月初開始，在中國武漢地區傳出第一例確診，慈濟基金會即在大年初二成立全球防疫總指揮中心，每日關懷至今未歇。

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▲慈濟慈善事業基金會執行長顏博文分享慈濟全球防疫投入狀況。

顏博文執行長強調，2月3日，精舍引航，慈濟基金會發起全球祈禱蔬食齋戒，同心行動消弭災疫，「啟動連線」邀集全球各地與靜思精舍一同祈禱，國外志工克服時差一起加入，每日線上「證嚴法師的每日一叮嚀」。

顏博文執行長指出，2月10日台灣慈濟人開始趕製布口罩，支持防疫，讓醫療用口罩留給第一線防疫人員，同時常住師父支援前線防疫人員，準備醫用口罩、茶樹酒精、防護面罩，香積麵，福慧珍粥等，慈濟人也同步支持校園防疫。

顏博文執行長表示，慈濟基金會支持全臺縣市政府防疫，捐贈41850份安心祝福包給十三縣市，並把慈濟原本就在做的弱勢家庭、長者關懷，清寒學子協助等，攜手慈善、公益城市，與各縣市簽訂慈善備忘錄，共推慈善關懷。

▲4月份慈濟精進日線上共修，共有10種語言讓全球52個國家地區志工與會眾參與共修，圖為非洲地區民眾參與慈濟線上共修！

慈濟援助跨越信仰，動員全球慈濟人，就近支援調度醫療物資，至今已捐贈21個國家，目前還有50個國家連繫調度中，截至4月11日慈濟已在臺灣與22個國家地區進行防疫物資援助。齋戒茹素更是慈濟人推動的重點，鼓勵各界一同齋戒茹素，同時藉由素食減少碳排放、減緩全球暖化，並避免殺生、培育慈悲心。

關山慈濟醫院中醫科主任沈邑穎則教導大家身心防疫，她說，新冠病毒這是一個警鐘，防疫過程中除了戴口罩、勤洗手外，疏通經絡調整心念有助於身心安康。人體為一個小宇宙，其中肺心脾與天人地相應，肺主氣「天氣清空」、心主血「人心思緒」、脾屬土「大地之母」。

因此防疫最重要就是把肺心脾顧好，沈邑穎說，大姆指代表肺經、小姆指代表心經，足大趾則是代表脾經，大家可以試著把手掌打開張開雙臂深呼吸，有助於打開心肺經，洗手時也可以適度按摩，搓揉「魚際穴」可止咳，「神門穴」可安神、「少府穴」則強心，增強脾經則不定時按摩足大趾。

▲關山慈濟醫院中醫科主任沈邑穎在慈濟全球線上共修分享中醫身心防疫。

▲透過10種語言，共有全球52個國家參與慈濟精進日線上共修，慈濟基金會編纂處主任洪靜原分享。

慈濟基金會編纂處主任洪靜原回顧台灣從SARS至今年新冠病毒，期許大家用虔誠的心來祈禱，用愛和善念化解無形的災難，繼續謙卑虔誠戒慎提高警覺提倡齋戒。

證嚴法師在4月12日開示時表示，隨著科技的發達，全球師徒藉著雲端相會，運用連線讓彼此零距離，即使現在大型活動延期，但仍可透過連線彼此關心；看到疫情在全球的情形，可以發現這波疫情臺灣保護的很好，人人提高警覺，慈濟推動齋戒素食妙方，戒慎虔誠聚善念，防疫勤洗手莫忘水資源。

證嚴法師提醒大家，珍惜共享，共福，共妙法，時時仰頭要向天懺悔，低頭要說感恩，逆境是助人修行的道。守五戒得人身，行十善得天人福報。過去因迷茫才有恩怨，現覺悟要增長，叫增長智慧。用愛心復建，用虔誠心靈，持齋戒，茹素謹慎不殺生，恩尊重生命愛，和敬無諍共福緣。

▲透過10種語言，共有全球52個國家參與慈濟精進日線上共修，慈濟志工呂慈悅(右)分享讀書會心得。