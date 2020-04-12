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影／酒店女公關「接觸者匡列118位」　莊人祥：已掌握3/23所有工作人員、客人

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記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎案379為一名酒店女公關，由於職業特殊性，外界也相當關心接觸者匡列狀況。對此，中央流行疫情指揮中心今（12）日指出，目前職場接觸者匡列92位，其中家屬有4位，和接觸者為計程車司機、就醫接觸者和飯店清潔人員加起來有118位，目前採檢5位、3位陰性。

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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根據指揮中心8日公佈的疫調指出，案379無業，先生1月曾出中國大陸廣東工作、她在2月9日也有去東南亞旅遊，回國後平常活動以住家為主，偶爾會走路去購物，但因為某些因素，無法詳細說明相關活動軌跡，但當天晚上，就被爆出身份。

指揮中心發言人莊人祥說，該個案總共匡列者已有118位，其中已經採檢5位，有3位是陰性，包含2個家屬、1個同事，目前也已經掌握3/23所有接觸者的工作人員跟客人，疫調人員和警分也在該個案工作嶺率連續做2天匡列。

另外，關於個案職業爭議和是否據實告知一事，指揮官陳時中表示，個案8日的確自述無業，但因疫調人員不相信該說法，因此展開調查，從足跡與通聯資訊發現有難言之隱，才進一步掌握到身份。至於是否會就此開罰？他表示，一般在應訊時，也不會因講錯一次就直接罰，還要請相關法規行政人員再行研究。

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