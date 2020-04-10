房務問題爆衝突…他被獄友拿「2支原子筆」戳瞎！怒提百萬國賠

▲男子與獄友起衝突，被2支原子筆戳瞎右眼，提出國賠但遭法官駁回。（示意圖／記者陳羿妏攝）

記者陳羿妏／桃園報導

陳姓男子2018年6月16日於台北監獄服刑期間，與郭姓獄友因房務問題起衝突，不料竟遭對方以2支原子筆猛力戳刺，害他右眼失明。陳男認為監獄管理人員明知郭男有2次打人紀錄，卻沒嚴密戒護，讓郭男輕易取筆攻擊，要求國賠493萬4666元。日前桃園地院審理結果出爐，法官認為原子筆非管制物品，並無管理疏失，駁回陳男告訴。

判決指出，郭男當時於工廠內拿膠帶綑綁2支原子筆多次刺戳陳男，導致陳男右眼失明，身體也多處刺傷痕跡；刑事部分郭男遭高等法院依傷害致重傷罪，判有期徒刑4年6個月，民事部分桃園地院審理，根據陳男所要求的工作損失、精神撫慰金，判郭男須給付393萬4666萬元的賠償金。

陳男認為，監獄管理人員也算是公務員，不但讓郭男輕易取得犯案工具，也沒能及時阻止傷害案件發生，認為有疏失決定向台北監獄求償。不過郭男則說，兩人衝突為偶發事件，管理員在沒受到通報下，是不會預知此事件發生，兩人打架過程中，管理員有立刻出面阻止。

法官透過相關法條得知，原子筆並非違禁品，且與郭男曾一起服刑的獄友證稱，有一起在舍房內拿筆寫信，認為原子筆應屬日常用品，難認為管理員疏失，另勘驗監視器畫面，郭男攻擊陳男的時間僅9秒，就被管理員拉開，與陳男主張說詞不符，桃園地院最終駁回陳男要求，全案可上訴。

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