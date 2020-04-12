他假扮員警進隔離旅館　「找獨居妹敲門」一入內…秒脫褲強逼：滿足我or報警

▲男子到隔離旅館敲門性侵。（圖／示意圖／取自123RF）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲阿德雷德近日仍在新冠肺炎的風波內，對於高風險者提供了隔離旅館，讓民眾選擇居住，但卻發生治安破口。一名31歲男子日前竟假扮警察，至當地的隔離旅館敲門，並且連續對兩名女性進行性侵、洗劫錢財，且強逼的過程中，還出言恐嚇如果逃跑，就會通報警方讓她被抓進監獄。

根據英國《每日郵報》報導，阿德雷德當地提供民眾可以選擇隔離旅館進行隔離，就是避免可以讓家人間減少群聚。這名嫌犯看上多名女性「單獨」住在旅館，案發當天穿著假員警制服去敲門，一開門之後就硬闖進被害女子房間，接著亮出槍要求發生性關係，如果不從、或是逃跑，就會通報真的警方，讓女子以「逃避隔離」的名義被逮捕。

第一名被害女子害怕之下只好被強行洩慾，嫌犯完事之後，竟還去敲第二名被害女子的門，且將同住的男性友人關在浴室內，直到他性侵女子多次結束之後，還又要求兩人交出身上的現金。

據悉，澳洲政府在新冠肺炎疫情爆發後，要求自海外回國的國民都要在警方的戒備下在隔離旅館內進行隔離14天，卻未料到成為治安破口。警方接獲線報後，循線逮捕到嫌犯。男子表示，自己犯案動機就是缺錢吃飯，並且想申請保釋。法官表示，嫌犯惡劣行徑、趁人之危不得保釋，7月份將準備開庭審理之後宣告判刑。