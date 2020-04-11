花光錢還夾不到娃娃！正妹打給機台主想直接買　代價竟是「拍裸照+失身」

▲女子一直夾不到想要的娃娃，只好打電話給機台主直接買，卻慘遭性侵還被拍裸照。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新北報導

女子小乃（化名）到夾娃娃機店玩，但卻怎麼樣都夾不到想要的娃娃，只好聯繫陳姓機台主，表明想直接購買。陳男一聽，立刻邀約面交，而這一見，陳男被小乃美色所吸引，遂邀小乃一起吃飯，在席間還不斷灌小乃酒，直到小乃醉倒後，將人帶到摩鐵性侵、拍裸照。陳男事後被依乘機性交罪判刑1年10個月、竊錄他人身體隱私部位罪判拘役40天。

判決書指出，小乃因為很想要機台內的某隻娃娃，但花了很多錢，卻怎麼夾都夾不到，於是直接打電話給機台主陳男，表示要直接購買。陳男當下一聽，便答應要求，並已要面交為由與小乃相約板橋新埔捷運站見面。

小乃當時依約抵達目的地，陳男頓時驚為天人，被小乃美色迷得神魂顛倒，便說要請小奶吃飯，在席間還不斷灌酒，直到小乃不勝酒力醉倒，陳男又以擔心對方回家會被家人責罵為由，好意將小乃帶到摩鐵休息，卻是趁機性侵對方，還拿出手機偷拍裸照。

案經小乃提告，陳男坦承犯行，並表示願意以60萬元與小乃和解，但雙方並未達成共識。新北地院審理後，將陳男依乘機性交罪判處1年10個月徒刑、竊錄他人身體隱私部位罪判拘役40天，得易科罰金4萬元。全案可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

深夜漲慾火…她上網紓解！打開「騎馬片」見自己成主角秒滅火 怒奔警局告他

上課中感覺屁股被頂！女老師伸手抓到「圓圓硬硬」 下秒猛巴學生頭下場曝

人妻摩鐵爽戰小王！叫聲傳走廊 綠帽夫崩潰：孩子這麼小…扯棉被拍裸照反被告