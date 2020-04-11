遭魔鬼養父性侵4年　少女勇敢說話了！上市公司副總真面目曝

記者蔡儀潔／綜合報導

山東煙台傑瑞集團副總裁鮑毓明被指控，性侵14歲「養女」長達3年多，就連生理期也不放過，變態行徑引爆全網撻伐，但他本人卻堅持否認，還表示要追究誹謗責任。受害人小可（化名，下同）10日發聲，「他沒有對我說過一句對不起，他傷害了我，他還要讓我對他說對不起。」

小可10日向《新京報》表示，她不認同鮑毓明沒有性侵她的言論，「他不敢承認，如果承認了，父親跟女兒根本不能那樣，他就要坐牢了。可以說我爸，不對可以說那個壞蛋，對自己傷害他人的行為，從來沒有愧疚心。他沒有跟我說過一句對不起，他傷害了我，他還要讓我對他說對不起。」

煙台警方今（11）日淩晨通報稱，已組成工作專班，將對芝罘公安分局偵辦的案件事實及公眾關注的問題全面調查；當事女孩自述，「養父」鮑某某有戀童癖，相處3年時間內遭遇多次性侵，「此案經過撤案再次立案」，警方發現鮑某某有犯罪事實發生。

▲鮑某明1972年出生，是上市公司的高管。（圖／翻攝自微博）

此次事件在微博掀起軒然大波，天天登上熱搜，網友在官媒洗版，斥責煙台警方的不作為，「不作為，又被輿論推著辦案，這種做事方式，遲早要問責」、「是因為輿論才有的專案組吧？」、「每次都是靠輿論，沒有輿論是不是不能破案？四年了！！！！之前是死了吧」、「現在員警辦案都靠輿論不靠證據嗎」。

回顧事件，據南風窗報導，根據受害者說法，小可被母親「送養」給鮑毓明，但3個月後就被性侵，當時她剛滿14周歲，2016年開始，她被控制在山東煙台市某公寓內，並被逼迫觀看戀童癖影片，當時鮑毓明告訴她， 「你看大家都是這麼做的，國外也是這麼做的。別人家都是這樣，只是沒有告訴你而已。」

「父親」鮑毓明，已經完全變成了一個擁有「兩幅面孔」的人，但凡身邊有一個大人時，鮑毓明都是開朗、得體、有學識的，而獨自面對李星星時，就瞬間換了一副樣子。這種情況一直持續到2019年4月，在她生理期發高燒時，鮑毓明對她性侵並暴力毆打她，這促使她選擇報警。

▲有照片顯示鮑某明脫光上衣，在「女兒」面前擺弄據稱是成人用品的膠帶。（圖／翻攝自微博）

「高燒」、「經期」、「掐我脖子」、「X在裡面了」，當時她在煙台市芝罘區某派出所中，說出了自己的遭遇。另外，有照片顯示鮑毓明脫光上衣，擺弄據稱是成人性用品的粘膠帶。李星星還有多張床單照片，有的沾血，有的被踹爛，指向暴力性侵的存在。

然而對於「養父女」一說，鮑男予以否認，並表示「事情並不是像她說的那樣，事情說起來話長，但我和她從來沒有以養父女的關係相處。」3年期間受害人曾2次自殺未遂，醫院檢查顯示，受害人患有重度抑鬱症、重度創傷後應激（PTSD）、重度焦慮症。