精障男情緒失控衝馬路大吼　玉里暖警「主動安撫」助他返家

▲玉里員警將蔡姓男子送往富里衛生所就醫，並安全護送返家。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局富里分駐所警員林建宏、陳永光，日前接獲通報有精神異常男子在道路上大聲喧嘩、咆哮，情緒失控，兩人趕赴現場，為緩和其亢奮情緒，便與其攀談閒聊，安撫其激動的心情，待其情緒穩定後，協同家屬將男子送往富里衛生所就醫，並安全護送返家。

警員林建宏表示，患有精神疾病45歲蔡姓男子，已數日未按時服用藥物，導致情緒失控離家，並跑到馬路上大吼大叫。林、陳兩員見狀，怕蔡民發生危險及有傷人行為，遂立即通知家屬前來安撫。蔡男家屬到場前，員警主動與蔡男攀談極力緩和蔡男情緒，待蔡男家屬到場後再合力將人送往富里鄉衛生所治療。

▲蔡姓男子表示會按時服藥，員警主動護送其返家，並確認蔡男用藥後，始放心離開。

經衛生所醫師診治後，蔡民表示不願住院，並稱返家會按時服藥；林、陳兩員為避免蔡民返家途中情緒激動，主動護送其返家，並陪同確認蔡民服用完精神藥物後，兩人始放心離開。

分局長呂育騰表示，對於患有精神疾病者，家屬應提醒患者按時服藥並避免其接觸相關危險物品（含酒類），嘗試瞭解病患發作的原因，觀察患者是否受到精神症狀干擾而產生暴力行為，亦或是利用暴力行為來表達不滿或威脅滿足其需求。

發生暴力行為時，家屬亦要控制本身的情緒，避免更進一步激怒病患，並與病患保持適當距離，防止受到傷害，也要保持耐心與同理心安撫病患情緒，必要時可以尋求當地衛生所、警察及消防機關，協助將病患送往醫院緊急處置與評估是否接受強制住院治療。

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