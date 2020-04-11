獨家追蹤／對不起！你不准飛台灣 被註記黑名單台幹「硬闖被攔截」

▲ 該名台幹因短期出差滯留湖北，被台政府註記黑名單，日前闖關上海浦東機場被攔截。（圖／讀者提供）

記者任以芳／台北報導

大陸湖北8日宣布起全面解封，滯留湖北的台灣民眾依然被列管「註記黑名單」，不能擅自回台。不過，根據知情人士透露，日前，有一名滯留湖北武漢以外城市的台灣人，企圖到上海浦東機場想闖關回台，當場被攔截，十分尷尬。

回顧大陸疫情爆發後，湖北正式宣布「全面封管」，台灣方面考量防疫破口，把滯留當地一千多名台灣民眾列為「註記黑名單」，規定如果要返台，必須統一政府安排。當時，我方也把這份名單告知兩岸航空公司，要求隨時注意，結果，三月下旬，湖北部分低風險城市先解封，真的有滯留台灣民眾想碰運氣搭機回台，最後失敗。

▲該名闖關滯留湖北台灣民眾，順利在網路訂票，。（圖／讀者提供）

根據知情人士指出，「這名闖關男子年約20 多歲，住在台中，過年前被公司派到武漢以外某城市短期出差，結果，碰上疫情爆發後被滯留當地，一等就是兩個多月。」日前，湖北部分低風險城市解除禁令後，該名男子立刻申請「健康證明」離開湖北，輾轉到蘇州落腳。由於，大陸網路購票系統無法辦法分辨，訂票者是否曾經滯留湖北，因此，該名男子又順利購票成功。

▲該名闖關台灣民眾，最後在大陸春秋長空櫃檯被查出「黑名單身份」，當場攔截。（圖／讀者提供）

好不容易「一路過關斬將」，該名滯留台灣男子，原定3月23日搭乘大陸春秋航空航班，從上海浦東到桃園機場。由於，當時上海市政府對於湖北返滬人員，沒有嚴格要求14天隔離措施。因此，闖關男子在出發當天，又從蘇州順利到上海浦東機場，這趟千里遠大逃亡，原以為可以平安返台，結果，闖關男子在機場櫃檯辦理登記時，當場被春秋航空人員發現，立刻攔截行李要求請回。

目前，針對滯留湖北台灣人返台規定，陳時中也有多次強調，「註記沒有取消，就算回台也不等於馬上『取消管制註記』，必須先跟海基會如實報名搭機。」等到返台後，再經過14天隔離，確定健康狀況沒有問題，才能取消「黑名單」。據了解，目前部分滯留國人還是有漏網之魚，沒有被註記，建議跟政府如實申報，如果偷偷自行返台，可能增加台灣防疫的爭議與風險。