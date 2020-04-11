「泰籍正妹便服店」直擊！北市民宅藏春色　包廂男女親密擁吻熱舞

▲北市民宅暗藏泰國便服店。（圖／翻攝東森新聞，下同）

記者葉國吏／綜合報導

台北市日前傳出有一名高級酒店女公關確診新冠肺炎，對此在中央流行疫情指揮中心要求下，全國酒店、舞廳於9日全面停止營業。突然無法賺錢的酒店小姐，紛紛轉做傳播小姐，林森北路街上四處可見男子發名片拉客，另外更有民眾爆料，在北市民宅中暗藏泰國店，更是防疫一大隱憂。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9日證實，案379的女性確診病患為台北市一家知名酒店的女公關，且每日接觸逾50人，甚至還曾有跟客人出場的紀錄。其誇張行經讓社會譁然，陳時中同時下令，全國酒店及舞廳自9日起停止營業。台北市副市長黃珊珊在同日晚間會同警方，對於台北市內登記在案的82間酒店、舞廳進行聯合稽查，若業者不配合私下偷營業，將依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第16條，開出5萬至100萬元罰鍰。

根據《東森新聞》報導，酒店暫停營業後，許多小姐為了生計被迫轉當傳播小姐，林森北路上發名片的人突然變多，這些男子都是介紹傳播妹的。一位男子還解釋消費方式「1200元2個鐘、1500元3個鐘」。

另外，也有民眾爆料指出，現在北市流行一種泰國便服店，一群泰國女子持著觀光簽證來台唱歌陪酒，而這些店不像林森北路酒店一樣明顯，都是藏身在民宅大樓內，一般民眾沒有沒路根本找不到。從包廂內畫面可以看到，泰國女子跟男客相當親密，時而出現親吻、擁抱跳舞的行為，對於防疫可以說是一大破口。