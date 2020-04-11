川普怨：美國捐10倍金額WHO卻以中國為中心　下週決定是否撤資

▲美國總統川普。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓10日專電

美國總統川普今天再次砲轟世界衛生組織以中國為中心，並表示下週將會就美國提供世衛的資金援助做出定奪，他必須確定美國納稅人的資金能被妥善使用。

連續多日高聲批評世界衛生組織（WHO）的川普，今天在白宮的防疫記者會上表示，美國每年提供世衛約5億美元資金，下週他會針對資金援助做出定奪，「我們有很多要說的」。在被追問細節時，川普先是表示不想在耶穌受難日（Good Friday）的今天或復活節前夕談論這件事，在掌握所有真相前他也不想討論此事。

他再度抱怨，美國提供給世衛的捐助資金是中國的10倍，但世衛卻非常以中國為中心，對此他十分不滿，也認為並不適當，對美國民眾也不公平，他向中國國家主席習近平與世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）都提過。川普表示，下週會討論更多細節，「我們正在非常非常仔細研究」，他必須確保美國納稅人的錢能被妥善使用。

川普話鋒一轉將矛頭從世衛轉到世界貿易組織（WTO），指責中國佔美國便宜，也佔其他國家便宜，中國自稱是發展中國家以取得優勢。從歷史角度看就可以知道，中國加入世貿組織後，經濟就如火箭般直線飆升，中國利用世貿組織佔美國便宜超過30年，他不會允許這樣的情況持續存在。

川普也再度拿美中第一階段貿易協議簽訂自誇表示，美國並未取消對中國進口商品加徵25%關稅措施，中國也同意向美國採購高達2000億美元商品，他堅信習近平會履行貿易協議，美中貿易逆差已經開始下降，他會持續觀察與中國的關係，也再度重申和中國關係良好。