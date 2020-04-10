二二八罹難畫家陳澄波兒子陳重光95歲離世　不舉行告別式

▲二二八事件罹難台灣知名畫家陳澄波的兒子，同時也是陳澄波文化基金會創會董事長陳重光(圖左)95歲離世。（圖／翻攝陳澄波文化基金會官方臉書）

記者翁伊森／嘉義報導

於二二八事件罹難的台灣嘉義知名畫家陳澄波的兒子，同時也是陳澄波文化基金會創會董事長陳重光，於10日上午在子女陪伴下於嘉義基督教醫院離世，享年95歲。該基金會數小時前藉由官方臉書公布此訊息，並表示，ㄧ切以疫情為重，不舉行告別式。市長黃敏惠聽聞陳重光過世的消息，感到哀痛與不捨。她表示，陳重光與他的父親陳澄波大師一樣，一生都奉獻在教育與藝術上，對於嘉義市、對於台灣社會的貢獻很大。

基金會指出，陳重光一生，花了很多時間致力於完成母親張捷的願望、父親陳澄波的未竟志業。1979年，協助母親舉辦陳澄波遺作展，完成再現陳澄波的宿願。1999年，成立陳澄波文化基金會，終生以推廣美育為志。2019年，基金會成立20周年之際，榮獲了教育部藝術教育貢獻獎績優團體獎。他亦投入許多精力，集合公、私領域資源，促成全國第一座非政治人物「油彩的化身」陳澄波銅像的豎立。與二二八受難家屬共同創立嘉義二二八關懷協會，並任創會董事長。也將陳澄波的作品贈予台北、台南、高雄、東京、北京、上海等各大美術館。今天，他卸下他的任務了。

黃敏惠表示，自2005年擔任第一任市長以來，無不思考如何透過藝術能量的擴大、藝術教育的深化扎根來振興嘉義畫都的榮光。因此，在與陳重光及陳澄波文化基金會的合作下，黃敏惠與陳重光老師一起推動了2011年「我是油彩的化身─陳澄波原創音樂劇」的巡演、訂定每年2月2日為「陳澄波日」、「陳澄波藝術全集」的編印出版、協辦2014年的「陳澄波百二誕辰東亞巡迴大展」，以及今年3月28日甫推出與史博館合作的「線條到網路─陳澄波與他的書畫收藏特展」。

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