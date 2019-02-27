張亞中：白色恐怖受難者不該「雞兔同籠」　應將冤錯假案與台獨分開

政治中心／綜合報導

國民黨內總統初選參選人、台大政治系教授、「孫文學校」校長張亞中，26日召開記者會，他指出，目前政府所設立的人權紀念碑是以「刑期」做分類，分為槍決、徒刑、感訓、無罪等。但他強調，白色恐怖受難者不該「雞兔同籠」，。應該以不同的「性質」做分類，將「冤錯假案」與「中共地下工作者」、「台獨者」區分開來。

張亞中提到，2013年中共「西山無名英雄紀念廣場」在北京落成，紀念在台灣白色恐怖中死刑的1100名地下工作者，其中經過確認並公開姓名的人共有846名，這份名單與李登輝、陳水扁兩屆政府所公佈的「白色恐怖受難者」名單高度重疊，像是1970年「泰源監獄事件」已被台獨團隊認為是台獨起義事件，但江炳興、詹天贈、鄭金河、陳良、謝東榮等「泰源五烈士」的名字，卻同樣出現在西山無名英雄廣場。另外，在228事件中，拿到政府賠償金的「受難者」名單，也至少有30多名與紀念廣場的名字完全一致。

張亞中認為，李登輝及陳水扁所設立白色恐怖受難者名單，除去「冤錯假案」也就幾乎等同於「顛覆消滅中華民國之烈士志士受難者紀念碑」，名單上的這些受難者有著根本不同的信仰，唯一共同之處就是對抗戒嚴統治的民國政府而已，但這兩屆政府卻將台獨先驅、中共地下工作者及等冤錯假案全都擺放在一起，形成這樣「雞兔同籠」的狀況。

張亞中舉例，像是前民進黨主席施明德，他就認為自己是一名革命烈士，而非政治受難者，因此拒絕領取補償金，凸顯那些一方面主張台獨，一方面又要求政府賠償的不合理行為，「用『刑期』作為劃分不但不合理，也讓受難者間互相玷辱，因此，應該重建分類標準，以不同『性質』來分類，才能夠注重人權、畫清路線是非、同時尊重死者。

▲「孫文學校」校長張亞中在記者會上提到，政府所設立的人權紀念碑應依「性質」來區分 。（圖／翻攝自Facebook／孫文學校）

張亞中補充，228事件現在已經成為台獨者的提款機，無論是哪個政府至今為止業並未對外省殉難者進行追悼，但是嚴家淦、孫運璿等外省人在當時都被本省暴動民眾追打，幸虧有其他善良的本省人出手保護，才得以保住性命，所以在紀念228時，應該找出當時的「辛德勒」與「何鳳山」，給予他們表揚，也希望那些有「特殊政治目的」的政客及學者，不要再搬出謊言去消費、利用228事件。

另外，前國民黨立委、「孫文學校」決策委員蔡正元也回應，228事件中只有那些「沒有政治動機的人」，才能被稱為受難者，否則只能算是「暴動烈士」、「台獨烈士」，「爭奪政權沒有對錯只有輸贏，失敗者被槍斃是活該，當初那些想奪取政權的人就讓中共、台獨人士來紀念就好，真正該值得台灣人出錢悼念的，應該只有那些真正無辜的受難者。」

蔡正元更痛批，李登輝當總統時心懷不軌，把228發生那年所有的死亡人口全都計入228事件的死亡人數，還把中共在台灣從事顛覆工作的特工人員也當成受難者，相當不公不義。

藍天行動聯盟主席武之璋也提到，他為281名白色恐怖受難者做了口述歷史，與30年前做比對，僅有2人堅持自己是冤枉的，其餘279人都自認是共產主義信徒，當初的目的是為了推翻民國政府並追求統一，不過民進黨卻此充耳不聞。

▼ 228事件。示意圖，圖為2016年舉辦的69週年中樞紀念儀式。（圖／記者季相儒攝）