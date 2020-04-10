早上才從韓國瑜手上接聘書　高市獅湖國小校長昏倒不治

▲高雄市獅湖國小校長楊光明。（圖／記者楊庭蒝攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄市獅湖國小校長楊光明在10日下午被發現倒臥在地，緊急被送往高雄榮總急救還是回天乏術，享年62歲。據了解，楊光明一生奉獻教育，曾任多所國小的校長，在10日早上還出席了市府教育審議委員會，並從市長韓國瑜手上拿到教育審議會委員聘書，結果下午就發生憾事，師生在接獲消息後感到相當難過，並在學校官網發起光明校長緬懷追思會。

楊光明在10日早上會議結束後，於下午返校準備在2點進行另一場會議，結果與會的同仁遲遲等不到楊光明出席，便前往校長室查看，才發現他臥倒在校長室的盥洗室，緊急送往高雄榮總急救。在經過搶救後，高雄榮總仍在下午3點半左右宣告不治。

楊光明出身於花蓮縣瑞穗鄉，民國68年在臺東師專畢業後分發至彰化縣服務，民國72年參加高雄市體育專長教師甄試，進入高雄市服務，曾分別在高雄市明德國小、後勁國小和獅湖國小擔任校長共17年，更獲得102年度教育部校長領導卓越獎、104年高雄市特殊優良教師及108年度服務滿40年資深優良教師。

獅湖國小的教職員在學校官方網站發起光明校長緬懷追思會，希望可以用留言緬懷楊光明校長，對此有師生回覆，「今天，我們懷著極其沈痛的心情，在這隆重悼念一位德高望重、深受師生、家長好評的大家長」、「太多的哀慟與不捨，這麼好的一位校長竟然就這樣離開我們，心中哀痛真無法用言語形容」、「永遠感念光明校長陪伴獅湖的日子。」