　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

早上才從韓國瑜手上接聘書　高市獅湖國小校長昏倒不治

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高雄市獅湖國小校長楊光明。（圖／記者楊庭蒝攝）

▲高雄市獅湖國小校長楊光明。（圖／記者楊庭蒝攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

高雄市獅湖國小校長楊光明在10日下午被發現倒臥在地，緊急被送往高雄榮總急救還是回天乏術，享年62歲。據了解，楊光明一生奉獻教育，曾任多所國小的校長，在10日早上還出席了市府教育審議委員會，並從市長韓國瑜手上拿到教育審議會委員聘書，結果下午就發生憾事，師生在接獲消息後感到相當難過，並在學校官網發起光明校長緬懷追思會。

楊光明在10日早上會議結束後，於下午返校準備在2點進行另一場會議，結果與會的同仁遲遲等不到楊光明出席，便前往校長室查看，才發現他臥倒在校長室的盥洗室，緊急送往高雄榮總急救。在經過搶救後，高雄榮總仍在下午3點半左右宣告不治。

楊光明出身於花蓮縣瑞穗鄉，民國68年在臺東師專畢業後分發至彰化縣服務，民國72年參加高雄市體育專長教師甄試，進入高雄市服務，曾分別在高雄市明德國小、後勁國小和獅湖國小擔任校長共17年，更獲得102年度教育部校長領導卓越獎、104年高雄市特殊優良教師及108年度服務滿40年資深優良教師。

獅湖國小的教職員在學校官方網站發起光明校長緬懷追思會，希望可以用留言緬懷楊光明校長，對此有師生回覆，「今天，我們懷著極其沈痛的心情，在這隆重悼念一位德高望重、深受師生、家長好評的大家長」、「太多的哀慟與不捨，這麼好的一位校長竟然就這樣離開我們，心中哀痛真無法用言語形容」、「永遠感念光明校長陪伴獅湖的日子。」

ET快訊
八大行業致命打擊！酒店公關連署譴責「停業我就斷炊」　訴求全文
拆台譚德塞成功！阿滴集資400萬「提前達標」
指揮中心記者會「超正空姐」神到了！竟是娛樂圈主持人
被爆是確診酒店女公關！子涵親發聲...IG曝近況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

寄口罩給海外親人　系統無法判定「2親等及國籍資格」？

「安心即時上工」啟動　雲嘉南釋出3000職缺13日受理

配合指揮中心要求　台南市政府：各觀光景點管控分流

早上才從韓國瑜手上接聘書　高市獅湖國小校長昏倒不治

二二八罹難畫家陳澄波兒子陳重光95歲離世　不舉行告別式

花蓮打造無障礙人本空間有譜　5處市街路口10月重新亮相

酒店停業「害死一票人」　經紀人氣炸：不能開工我們要吃什麼

拒繳贈與稅67萬元　鄧姓女子經行政執行署台南分署聲請管收獲准

違規停車釀命！　網PO文質疑台南市府「拖吊回歸公營」

旭海岸際驚見2死亡海龜　海巡協助就地掩埋

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

美國音樂家創作「他*的待在家」　超洗腦旋律網笑：聽完不出門了

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

華晨宇隔7年合體第一支樂隊　再飆紀念曲《海闊天空》惹哭人

寄口罩給海外親人　系統無法判定「2親等及國籍資格」？

「安心即時上工」啟動　雲嘉南釋出3000職缺13日受理

配合指揮中心要求　台南市政府：各觀光景點管控分流

早上才從韓國瑜手上接聘書　高市獅湖國小校長昏倒不治

二二八罹難畫家陳澄波兒子陳重光95歲離世　不舉行告別式

花蓮打造無障礙人本空間有譜　5處市街路口10月重新亮相

酒店停業「害死一票人」　經紀人氣炸：不能開工我們要吃什麼

拒繳贈與稅67萬元　鄧姓女子經行政執行署台南分署聲請管收獲准

違規停車釀命！　網PO文質疑台南市府「拖吊回歸公營」

旭海岸際驚見2死亡海龜　海巡協助就地掩埋

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

酒店停業害死人？經紀人氣炸：我們吃什麼

高市獅湖國小校長昏倒　送醫後不治

陳重光95歲離世　不舉行告別式

台南市傳托育人員不當照顧幼兒開罰6萬元

影／桃市聯合稽查酒店、舞廳 業者全關門停業

防盜系統深夜響不停　吵到民眾很心慌

寄口罩給海外親人　系統難判定資格

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

網友質疑台南違規拖吊回歸公營

白河、新化、善化警分局宣導社交安全距離

防疫社交距離　王惠美演給大家看

拒繳贈與稅鄧姓女子管收獲准

各景點管控分流　台南市配合防疫

舊機車汰舊換新趁現在

更多熱門

相關新聞

老婦洗腎導管鬆脫害命　家屬另提藥物救濟敗訴

老婦洗腎導管鬆脫害命　家屬另提藥物救濟敗訴

80多歲房姓婦人於2013年8月間，到高雄榮總洗腎時，因護理師未注意導管接頭鬆脫，使機器持續回血、引血，導致房婦滲血休克死亡，法院依過失致死罪，判當時負責的黃姓護理師6月徒刑；家屬另依房婦使用藥物allopurinol治療痛風，主張房婦因藥物後遺症而死向衛服部求償，台北高等行政法院3月20日判家屬敗訴。

2000度烈焰焚身　中科院大樹廠2技術員命危

2000度烈焰焚身　中科院大樹廠2技術員命危

健身房閉氣挺舉　高血壓男GG了！

健身房閉氣挺舉　高血壓男GG了！

1/3國人直到「中風」才知高血壓

1/3國人直到「中風」才知高血壓

選前釋利多！　蔡英文：高雄榮總「屏東大武分院」動工

選前釋利多！　蔡英文：高雄榮總「屏東大武分院」動工

關鍵字：

獅湖國小楊光明高雄榮總教育審議會委員

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案379「主婦變紅牌」 　確診女公關的難言之隱曝

確診女公關「穿超辣」出場照瘋傳！網比對驚：是子涵

張雅琴「9分鐘超狂全英文」嗆爆譚德塞！整場金句連發

「台灣人乞求譚德塞原諒」！推特文狂洗…點進傻了

獨／金芭黎護國舞小姐超慘現況曝

阿滴硬起來拆台譚德塞！募款400萬「刊登紐約時報」

4分鐘嗆爆譚德塞！林薇超狂背景曝光

吸到「往生者最後一口氣」醫曝恐怖下場

小玉嫌母奶噁心GG了！「廠商硬起來提告」

譚德塞罵台灣　日本網友反應曝光

《夫婦世界》金喜愛結婚24年　夫身價6億

日本妹在台買嘸口罩淚崩　「逆轉結局」登上日媒

快訊／高雄火車、水泥車互撞！釀4傷　

譚德塞指控「種族歧視」獲非洲各國力挺

留英女孩4分鐘公開信　要求譚德塞道歉

更多

最夯影音

更多
林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚

林宥嘉嘴太甜「猜Lisa 16歲」　對方一聽笑開懷...蔡徐坤默默點讚
譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

譚德塞連罵3分鐘「台灣人身攻擊」　外交部反擊：立即向我國道歉

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

紅外線助攻找出蚊子行蹤！　圈出位置+傳通知讓你精準攻擊

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

Keanna婚變後公開現身　曝謝和弦強制就醫後「有打電話來」

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

被譚德塞氣到！留學女孩錄公開信 4分鐘超有條理嗆爆：對台灣道歉！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面