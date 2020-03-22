老婦洗腎導管鬆脫害命…家屬提「吃這個藥害的」申請救濟敗訴　

▲高等行政法院認為房婦死亡與藥物無關，判家屬敗訴。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自pixabay）

記者羅志華／台北報導

80多歲的房姓婦人於2013年8月間，到高雄榮總洗腎時，因護理師未注意導管接頭鬆脫，使機器持續回血、引血，導致房婦滲血休克死亡，法院依過失致死罪，判當時負責的黃姓護理師6月徒刑；家屬另依房婦使用藥物allopurinol治療痛風，主張房婦因藥物後遺症而死向衛服部求償，台北高等行政法院3月20日判家屬敗訴。

行政法院認為，房婦於2013年8月間到高雄榮總洗腎，因護理師未注意接頭鬆脫，使機器持續引、回血運作，導致房婦低血容積性休克死亡，其中並無任何證據顯示房婦是因使用痛風藥物，產生皮膚大量壞死脫落、血液大量流失導致休克，無法判定房婦之死與藥物後遺症之間的因果關係，並不符合申請救濟的要件。

另外，房婦早於2012年9月至2013年2月間，即知因藥物產生後遺症，家屬卻直到2016年8月才提救濟，已超過《藥物救濟法》中的3年請求時間，家屬的申請也因此無效。

房婦雖於生前2012年11月間，由家屬申請藥害救濟，卻在2度核定不給付後，未依法提起訴願、行政訴訟，認定請求時效已過，也不影響上述藥物救濟申請超過時效的結論。

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