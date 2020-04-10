美司法部要求吊銷中國電信授權　趙立堅：停止無理打壓

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國司法部9日要求美國聯邦通信委員會（FCC），希望吊銷並終止中國電信（美洲）公司在美國提供國際通信服務的授權。對此中國外交部發言人趙立堅在例行記者會上回應，「我們敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓。」

司法部總檢察長威廉·巴爾（William P. Barr）說明，這是基於國家安全考量而做的決定，因為中國電信的業務性質，有機會被中國影響和利用，提供進行惡意網絡活動的機會。

根據《衛報》報導，中國電信（美洲）公司自2007年以來獲得了FCC的授權，但卻曾經對於服務資料的儲存地點提供不實的訊息，因此遭到質疑。白宮此舉是試圖擺脫美國電信業對中國的任何依賴，認為繼續給予授權會導致經濟上的間諜活動以及美國通信的中斷。

Beijing calls on Washington to stop pressuring China telecomhttps://t.co/EQ6u63R2HS — Sputnik (@SputnikInt) April 10, 2020

對此，有法新社記者在中國外交部10日的例行記者會提問，發言人趙立堅回應，中方有注意到相關報導，對此堅決反對，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上按照市場原則開展對外經濟合作，同時也要求他們遵守當地法律法規。

趙立堅也強調，「我們敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓，為中國企業赴美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。」