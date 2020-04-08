川普不想再給WHO經費　陸：譚德塞帶領抗疫「得到國際高度讚譽！」

▲美國總統川普砲轟世界衛生組織「以中國為中心」，給予錯誤建議。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統川普7日指出，世界衛生組織大多數經費由美國提供，但卻「以中國為中心」，給予錯誤建議，他考慮要暫停提供資金。對此，大陸外交部發言人趙立堅8日表示，世衛組織在秘書長譚德塞帶領下，為推動國際抗疫合作發揮重要作用，得到國際社會普遍認可和高度讚譽，「中方將一如既往的堅定支持世衛組織。」

▼世衛組織秘書長譚德塞（左）在北京人民大會堂舉行會議前，與大陸國家主席習近平（右）握手。（圖／路透社）



趙立堅在例行記者會上指出，新冠肺炎疫情發生以來，世界衛生組織在秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）帶領下，為推動國際抗疫合作發揮了重要作用，得到了國際社會普遍認可和高度讚譽。

趙立堅提到，剛剛結束的20國集團（G20）峰會發表聲明強調，要完全支持並承諾進一步增強世界衛生組織在協調國際抗疫行動方面的職責，「中方將一如既往的堅定支持世界衛生組織工作，支持世界衛生組織在全球抗疫合作中繼續發揮領導作用。」

趙立堅強調，在當前全球疫情形勢下，美方表示將暫停向世界衛生組織繳納會費，將對國際抗疫合作產生消極影響，「希望各國同舟同濟，守望相助，共同為全球抗擊疫情做出貢獻。」

▼ 大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝環球時報）

