她染疫亡「下葬瞬間女兒猝死」！ 牧師急搶救...家屬嚇傻：像恐怖片

▲勞拉在媽媽下葬的瞬間猝死。（圖／翻攝自Facebook／Laura Richards，下同）

記者康心禹／綜合報導

英國新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，目前累積確診數達到65872例，其中7993人死亡，63歲的婦人朱莉·墨菲（Julie Murphy）不幸感染新冠肺炎病逝，32歲的女兒勞拉·理查茲（Laura Richards）在參加葬禮時過於哀痛，竟在母親的棺木入土瞬間心臟病發猝死。

據英國《每日郵報》報導，朱莉於6日在沃里克郡的亞瑟斯通（Atherstone）公墓下葬，棺木入土瞬間，悲傷的勞拉當場倒地，悼念者紛紛上前幫忙，但還是無法挽救她的生命。

▲勞拉與朱莉的合照。

勞拉同父異母的姐姐薩迪（Sadie）說，這兩起死亡事件讓他們家庭遭受巨大的打擊。賽迪在接受腎臟移植手術後屬於高危險人群，她甚至不被允許參加喪禮，因為只有直系血親才能參加。

勞拉45歲的哥哥 多爾登（Dordon）說，「他們把我媽媽下葬的時候，勞拉突然說『我不能呼吸了』，她手摀著胸口，我女兒讓她坐下來，給她穿上外套，但她幾乎無法說話、喘不過氣的感覺，應該是心臟病發作了，連牧師也試圖拯救她，在媽媽的葬禮上失去妹妹，整個場面就像一部恐怖電影。」

據悉，朱莉因感染新冠肺炎於3月15日過世，她在染疫之前原本就有多發性硬化症（MS）和失智症，她被安葬在於2012年過世的丈夫凱文（Kevin）旁邊。

勞拉先前還在臉書上發文，曬出與母親的合照並寫下「媽媽我愛你」，她於4月8日被安葬在母親的旁邊，當時只有5個人參加了喪禮。