繼Google Meet之後　Hangouts Chat改名為Google Chat

▲Google Chat。（圖／翻攝自Google）

記者陳心怡／外電報導

根據《The Verge》報導，Google決定將旗下Hangouts Chat重新命名為Google Chat，Google正式從其企業G Suite產品中刪除了Hangouts品牌。

Google旗下的即時通訊聊天App「Hangouts」的一系列品牌名稱簡直是一團亂，包括Hangouts、Hangouts Chat及Hangouts Meet。

最新的G Suite支援文檔首次暗示了這一最新修改，該文檔列出了Google聊天名稱以及Google Meet。當然，此版本的Chat不應與其他版本的Chat 混淆，Google的名字賦予了其相對較新的、基於RCS的Android消息傳遞協議。

Google在宣布將在未來幾個月內逐步進行品牌更名後，Google 已正式將Google Meet 商標註冊為商標。

至於Hangouts品牌，它將繼續沿用Google於2013年從其關閉的社交網路Google+衍生出來的消費者聊天應用的名稱，作為Gchat的精神繼任者。Google發言人告訴The Verge， Hangouts的消費者不會有所變化。