保存聊天內容免截圖！Google Chat添訊息「轉寄」功能　一鍵秒存至Gmail

▲Hangouts Chat、Hangouts Meet已陸續被改名為Google Ghat及Google Meet。（圖／翻攝自Google）

記者王曉敏／綜合報導

隨著疫情升溫，遠距視訊會議軟體的使用率也跟著激增，就在Google陸續將Hangouts Chat、Hangouts Meet改名為Google Ghat及Google Meet之際，Google進一步在Chat中添增一項新功能，可將對話內容以郵件形式寄送至個人Gmail信箱保存。

科技網站《9to5Google》發現，在Google Ghat的Web客戶端上，若將滑鼠游標停留於訊息上方會出現一個藥丸形狀的動作指示，上頭除了比較常見的「刪除」、「編輯」及「發表心情」選項外，還有一個「寄送郵件」的圖示。點選後，左下方將會有「訊息已發送至信箱」的通知，用戶即可看見訊息以郵件的形式被寄送至個人的Gmail信箱中。

郵件的主旨標註為「fwd（Forward）」（轉寄），並顯示該對話來自哪個聊天室，及哪句聊天內容。郵件內容則會以圖片顯示用戶所選擇的訊息及其前後各兩則共5個對話內容。圖片將以附件形式發送，用戶可點擊下方「開啟訊息」（Open message）至Chat中查看完整對話。

據Google說法，這種轉寄聊天內容的郵件最快一至兩分鐘即可發送至個人信箱，若用戶在Chat中禁止保存聊天紀錄，Gmail上顯示的副本仍會保留下來。

報導指出，這種轉發功能起源於「 classic Hangouts」，所有的聊天內容在「Chat」文件夾中都會存有副本。一分面可輕鬆轉發訊息，另一方面則是免去截圖的麻煩。目前Google Ghat的Gmail轉寄功能以在各個地區廣泛推出，目前僅針對Web客戶端，行動設備則暫時還沒有。