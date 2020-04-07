美國死亡病例破萬！傳染病專家：病毒今年難消滅　恐成「季節性疾病」

▲美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，美國確診人數達到36,4723例，成為全球累計確診病例數最多的國家；累計死亡也達到10,335例，成為繼義大利和西班牙後，全球第三個死亡病例超過1萬人的國家。對此，美國國家過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）警告，新冠肺炎很可能會成為季節性疾病，目前疫情仍未受控。

據《紐約時報》報導，佛奇5日在哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目中表示，由於新冠肺炎疫情很難在今年以前受到控制及消除，因此它很可能會變成季節性疾病，美國在進入下一個流感季節時，新冠肺炎疫情會再次出現。

▲美國已經成為全球累計確診病例數最多的國家。（圖／路透）

佛奇也提到，美國政府已為疫情再次爆發做好準備，包括開發疫苗及研究治療方法，「如果疫情再次爆發，我希望我們將在疫情爆發初期，採取原先沒有的干預措施。」他也警告疫情仍未受控，本周將會是嚴峻的一周，但新增病例將在未來一周內開始放緩。

全球新冠肺炎目前累計133萬7749例確診、7萬4476死、27萬6259例痊癒。截至美國當地時間7日上午6點，美國確診達到36萬4723例，和位居第二的西班牙相差近23萬例。

此外，美國疫情又以紐約市最為嚴重，累計確診突破13萬例，為壓制疫情，紐約州長古莫宣布居家防疫令延長至4月底，社交距離違規最高罰款倍增至1000美元。