慘況超越經濟大蕭條！每10名美國人就有1人失業　川普：現在經濟很好

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

受到疫情影響，美國失業人口迄今已衝破1680萬人，上周又有660萬名美國人失業，且每10人就有1人在過去3周丟了工作飯碗，是自1948年以來，失業人數最多、速度最快的一次。但川普9日仍維持一貫態度表示，「經濟表現得非常好，我認為，我們將迎來一次大幅反彈，力道會非常強勁。」

美聯社報導，許多企業受到疫情衝擊倒閉，過去3周總計1680萬就業人口申請失業救濟，每10個就業人口之中，就有1人沒了工作。此外，根據預測，4月失業人口數將超過2000萬人，且在5月初發布的4月就業報告當中，失業率可能飆升至15%。

不過，川普在白宮每日例行的疫情工作簡報記者會上表示，美國經濟將從現階段委靡不振的狀態之中恢復過來，「經濟表現得非常好，我認為，我們將迎來一次大幅反彈，力道會非常強勁。」

▲全美許多州都祭出居家禁令。（圖／路透）

但數據顯示，美國現階段的情況是自1948年以來，失業人數最多、速度最快的一次。與經濟大蕭條（Great Recession）時期相比較，當時失業人口歷經10個月的時間才達到目前的狀態，而新冠肺炎疫情只花了不到1個月的時間。

專家們坦言，面對短短幾周所面臨的經濟崩潰速度與嚴重程度，任何經濟復甦終將無法挽回現在的頹勢，甚至今年11月總統大選登場之際，美國或許還處在恢復階段。

IHS Markit首席經濟學者貝拉維許（Nariman Behravesh）指出，「任何認為我們經濟活動將會迅速反彈的人，都沒有考慮到消費者的感受，他們的消費模式將變得小心翼翼。」