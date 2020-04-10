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300滯武漢台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」

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▲▼300多滯留台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲徐正文帶著滯留台人親屬呼籲政府派出第4次包機。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖北台胞返鄉救援會會長徐正文10日再度召開記者會，呼籲政府派出第4次包機，盡快讓因新冠肺炎滯留武漢的台灣人回家，現場也有3名親屬到場喊話，徐正文強調，盼政府依第2次包機的方式將剩下的300多名滯留民眾接回，「他們很多人沒有大陸發放的『健康綠碼』，還有孕婦、孩童、心臟病患者，要從武漢到上海搭『類包機』實在困難重重，希望兩岸政府都能幫忙促成。」

來到現場的3名親屬中，有一名是來自奈及利亞的律師，他在台灣與原是陸配的妻子結婚，他表示，妻子與小孩已滯留武漢已經好幾個月，小孩很想台灣，想快點回家，快點回到學校，「我非常愛台灣，我非常愛我的家人，我希望台灣能快點接他們回來，病毒沒有國界，愛情沒有國界，希望台灣能接我的家人回來！」

▼來自奈及利亞的律師懇求政府幫忙他的妻子返台。

▲▼300多滯留台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」。（圖／記者蔡紹堅攝）

還有一名滯留台人的親屬（大嫂）指出，最近有很多台灣民眾從歐美回來，但他們滯留武漢的家人卻無法回家，還被註記無法搭機，希望政府能一視同仁，盡快取消註記，派包機接他們回家，「從武漢回來的人只有1個染疫，比例比從歐美回來的低非常多，家人都非常擔憂，希望蔡英文總統、蘇貞昌院長也能夠理解媽媽思念孩子的心情。」

徐正文表示，上一批上海「類包機」有很多滯留湖北的國人無法趕去搭乘，多為孕婦、孩童和慢性病患者，都是無法長途跋涉、行動不便者，其中有位3歲心臟病幼童的回診日期已逾期一個多月；還有一名高齡孕婦去年滑胎小產，未能保住胎兒，今年很不容易又懷上寶寶，實在無法長途跋涉舟車勞頓。

▼親屬希望政府將滯留台人的註記取消，不要差別待遇。

▲▼300多滯留台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」。（圖／記者蔡紹堅攝）

徐正文指出，仍滯留湖北的國人都是弱勢群體，因為種種原因無法趕赴上海搭乘類包機返台，基於弱勢群體的種種不便，希望政府能夠儘快安排武漢包機，讓大家返台。

徐正文還說，如果實在不能執行武漢包機，在不妨礙政府防疫的情況下，隔離空床也有1000多床，請求政府能否幫滯留湖北的國人們逐步分批次解開註記，讓大家能夠返台，或者是指定航班，比照血友病童的返台方式。

徐正文強調，大家都願意配合政府的防疫，願意配合政府到指定的隔離所集中隔離，或者另外一種嚴格的居家隔離和居家檢驗，大家都願意配合政府的所有防疫措施，不造成台灣的防疫漏洞。

▼也有媽媽出面喊話，盼孩子能盡快回家。

▲▼300多滯留台人求第4次包機　徐正文：孕婦、心臟病童「沒綠碼寸步難行」。（圖／記者蔡紹堅攝）

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