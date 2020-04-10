旗下8工廠全喊卡!日本YAMAHA發動機「摩托車+船外機」產線5月大停工

▲日本YAMAHA發動機受零件採購與歐美市場需求減少影響，將在5月進行大規模停工。（圖／ヤマハ発動機株式会社）



記者王佩翊／編譯

受到全球新冠肺炎疫情影響，日本YAMAHA發動機9日在官網宣布，由於海外零件進口問題與歐美各國需求量減少，旗下組裝摩托車與生產摩托車零件的6間工廠將從5月1日起停工至5月19日，另外，生產船外機的2間工廠也將從5月1日停工至5月31日，是日本國內摩托車大廠自2011年311大地震以來最大規模的停工。

日本YAMAHA發動機9日宣布，旗下負責摩托車組裝的磐田本社廠與負責摩托車零件生產的磐田南廠、濱北廠、中瀨廠、袋井廠以及森町廠等6間工廠，自5月1日至5月19日期間，扣除黃金週與週末等休息日，將暫時關閉生產線8個工作日，停止生產。

另一方面，位於靜岡縣袋井市的袋井南廠、位於熊本的子公司YAMAHA熊本PRODUCTS，自5月1日至5月31日期間也將暫停生產船外機，扣除黃金週與週末等休息日後，停工時間將長達16日工作日。

▲YAMAHA發動機旗下8工廠皆受影響。（圖／ヤマハ発動機株式会社）



根據《日本經濟新聞》報導，YAMAHA發動機早在3月就因新冠疫情影響，進口中國產零件受阻，導致本社廠與袋井南工廠的部分生產線被迫停工，原來打算在4月重開生產線後挽回前月的產量，怎知卻遇到歐美需求量大減，零件進口問題也遲遲無法解決。

據了解，YAMAHA發動機本社廠2019年共組裝生產17萬台摩托車，袋井南廠與YAMAHA熊本PRODUCTS則共生產了28萬台船外機。

