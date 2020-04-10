首相強生轉出加護病房「精神極好」！　英國擬延長封鎖令

▲英國首相強生病情好轉。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國首相強生（Boris Johnson）在加護病房治療4天後，儘管症狀持續，但病情終於出現改善。唐寧街發言人9日表示，強生晚間轉回普通病房進行觀察，「他的精神非常的好」。另一方面，當前由外交大臣拉布（Dominic Raab）暫代的英國政府，正在研擬延長封鎖令。

綜合外電報導，55歲的強生病況近期極度受到國際關注，他隔離10天仍出現症狀，於是在周日（5日）到聖湯瑪斯醫院就診，隔天病況加劇轉進家戶病房，一度被外界懷疑情況非常嚴重。周二（7日），唐寧街表示首相的狀況穩定，並無需要用到呼吸器，也沒有肺炎症狀。

財政大臣薩納克（Rishi Sunak）8日在每日防疫簡報上指出，當時在加護病房的強生「已經可以從床上坐起來，和醫療團隊的互動良好。」歷經至少四天的起承轉合，強生現在已轉回普通病房，由醫療團隊實時監測身體狀況。

法新社報導，英國內閣9日在疫情例行會議中，討論3月23日發布的社交距離指引，是否需要繼續延長。另一方面，英國最大在野黨工黨黨魁斯塔摩（Keir Starmer）呼籲，政府應對強生先前祭出「封鎖令」，提出退場機制，並非要求一個準確的時間點，但大眾有權知道計畫是否已經擬定就緒，以及實際內容為何。