淡江工學院研發TKU Thermo　增添防疫生力軍

圖、文／淡江時報 潘劭愷、林薏婷報導

開學進入第三天，淡大工學大樓體溫量測增添生力軍，由資工系副教授張世豪團隊研發的「TKU Thermo」APP，開始設置於入口處進行體溫量測，不到2秒鐘即完成一位體溫測量進入大樓，只見同學魚貫進入。另外，在工學院中庭不時會有無人機和Zenbo機器人協助進行「勤洗手戴口罩」的防疫宣導，隨時提醒大家落實自我健康管理。

淡大工學院長李宗翰表示，工學院各系在各自的專業領域都有非常突出的表現，此次疫情使得「如何縮短量測體溫時間，讓師生順利上課」成為重點，「因此我借重資工系張世豪老師的專長，請團隊進行研發，在5天內完成『TKU Thermo』APP，可快速完成體溫測量，縮短師生進館時間；而該系統組裝快，且經費不到4萬元，除可解決目前紅外線熱像測溫儀貨源不足的問題，還能減少預算的花費。」

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張世豪說明，此次研發的是「動態紅外線熱像測溫儀」，受測者只需以散步速度前行，無需停留駐足，平均每人量測時間只需1秒鐘，比較一下額溫槍花費約6-8秒、紅外線熱像測溫儀約3-5秒要快上許多，「該設備還能設定『臨界值』，超過時系統會發出警告聲響，同時紀錄下通過者的影像，工作人員也能以額溫槍量測進行第二次確認並進行後續處理。」該APP目前持續優化中，團隊正積極進行相關設備的採購，「我們目前已規劃製作10套，優先提供師生上課人數較多的大樓使用，若設備來源充足，我們希望做到每棟大樓都能設置這套系統。」

此外，航太系出動6軸無人機可載重2公斤，機上架著「勤洗手戴口罩」布條，於下課時間飛行在工學院中庭，航太系系主任陳步偉說明，「該無人機是學生利用常見的無人機改良，設計各項控制器和程式開發以發展各種應用。」陳步偉表示，此次系上發揮專長並關懷校園師生健康，以無人機來在此疫情宣導提供幫忙，希望藉此提醒師生注意各項防疫措施。