指「英系立委」喬官司…調女法官先生職務助團聚　資深媒體人挨告判拘

▲資深媒體人黃越宏指陳明文為使官司順利，藉「英系立委」影響力調動女法官先生職位，北院依誹謗罪判他拘役50日。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

資深媒體人黃越宏於2017年間，在自營的《法治時報》與節目《政經看民視》上，影射民進黨立委陳明文為使訴訟順利，替承審女法官的先生調動職務，北院認黃越宏以不實言論貶損陳明文聲譽，依誹謗罪判他拘役50日，可上訴；黃越宏另稱陳明文圖利廠商，並提出陳明文拉攏他的各種行為，此部分無罪。

黃越宏於2017年9月20日在《法治時報》表示，陳明文利用「英系立委」的影響力，將承審他官司陳姓女法官的先生，從中油公司高雄廠調回嘉義讓夫妻團聚，而當時替陳明文辯護的蔡碧仲，恰巧也與陳姓女法官是同學，文中更提及，「又，外傳，陳姓女法官承審陳明文一案，一個審級就花費5年多時間，是故意在製造拖延效果，好讓案子可適用《速審法》（久審未結，不得上訴）。」

黃越宏又於9月26日在《法治時報》稱，「陳姓女法官在承審陳明文案後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來。這種『巧合』會讓『司法公信力』再次暴跌。」

報導刊出後隔天，黃越宏又在節目「政經看民視」談論類似話題，稱陳姓女法官與蔡碧仲是同期，審理陳明文官司時有許多可議之處，並將她先生在中油的升遷，與陳明文的影響力連結在一起。

北院認為，黃越宏以不實言論貶損陳明文聲譽，依散布文字誹謗罪判他拘役50日，得易科罰金5萬，可上訴。

另外，黃越宏指陳明文任嘉義縣長期間圖利廠商，要求嘉義縣政府付給廠商9500萬，又稱陳明文為了示好，在他擔任嘉義特派員時，藉影響力將她妻子順利調到臺灣銀行嘉義分行；黃越宏又稱，陳明文為拉攏他在香港安排性招待、並提議去日本吃「女體盛」（在全裸女子身上放生魚片），都被他拒絕。

由於陳明文確實因洩漏標案底價給廠商被訴，法官認為，黃越宏圖利廠商的評論，是基於事實所做的合理評論；至於稱陳明文為討好他的種種經歷，由於黃越宏妻子真的被調到嘉義分行，且黃越宏及陳明文也在同年一起出國，法官認為黃越宏所說的內容有其真實性，且陳明文也沒提出足夠證據證明黃越宏說謊，此部分無罪。

黃越宏另描述了一段陳明文替嘉義地區財團喬選舉的經過，法官認為這部分，是黃越宏為了強化他的論述及抗辯，並沒有散布於眾、貶損陳明文的意思，並無涉犯誹謗罪，且陳明文也沒提出黃越宏意圖散布的證據，此部分依罪證不足，認黃越宏無罪。

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