藝術家怒畫「F**k you 譚德塞」　網狂讚：買來送時中！

▲藝術家江鳥用壞掉的針筆怒畫「F**k you 譚德塞」,網狂讚:買來送時中!(圖/江鳥創作/提供)

記者林育綾/採訪報導

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞在記者會上公開飆罵台灣,引發國人怒火,一名藝術家江鳥也用2枝壞掉的針筆怒畫「F**k you Tedros(譚德塞)」,還說「他不值得我用新筆」、就算沒賣出「自己掛著也爽」,網友看了也紛紛讚「憤怒感有表現出來!」還有人建議「買來送時中!」

譚德塞在台灣時間8日晚間11點多舉行WHO的例行記者會上,公開點名台灣,罵了3分鐘「夠了!真的夠了」,表示最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣,甚至說「無法忍受對所有黑人、整個非州的攻擊」,而台灣外交部長明明知情卻沒切割,還繼續侮辱詆毀,但目前有其他更重要的事情需要關注,「我已經忍了3個月,3年、30年、300年也可以忍」。外交部已對譚德塞的發言已表達強烈不滿與高度遺憾,並且提出最嚴正的抗議要求道歉。

▲世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞飆罵台灣3分鐘。(圖/路透)

譚德塞的發言,引發國人一片撻伐,藝術家江鳥也透過創作來抒發怒火,他將作品PO在個人臉書表示,「今天一早看新聞整肚子火,你有一個頭銜一張嘴,我有兩枝畫快壞的針筆與一枝紅蠟筆 F**k you Tedros and WHO!!!」

江鳥一開始也把作品PO上臉書社團「藝起加油ART - 作品展覽平台」開放收藏,售價6800元,受到不少網友欣賞按讚,紛紛說「真是很有力量的作品」「好讚!」「憤怒感有表現出來!」不過疑似因違反平台規定,不久後遭到平台刪除並限制發文與留言權限。

▲藝術家江鳥用壞掉的針筆怒畫譚德塞,還說「他不直得我用新筆」,網友讚「憤怒感有表現出來!」(圖/江鳥創作/提供)

江鳥接受《ETtoday新聞雲》訪問也透露,之前作品用壞了2枝筆,本來想用新的,「不過我覺得譚不值得我用新筆,硬把舊筆畫到爛」。而完成這幅畫所花費時間不多,大約1小時,「但是從一早看到新聞就開始構思,藝術有時候需要一氣呵成的衝動!」

雖然遭到平台刪文與限制發文,目前畫作有藏家詢問,但還沒有人收藏,江鳥也豁達地說,畫這幅畫其實是自己對這件事情的出口,所以買賣還沒有考慮這麼多,就算沒有人買,自己掛著看了也爽快。甚至有網友開玩笑建議,「外交部可以買來送給譚德塞」,還有人笑說「直接送時中!」

