藝術家怒畫「F**k you 譚德塞」　網狂讚：買來送時中！

▲藝術家江鳥用壞掉的針筆怒畫「F**k you 譚德塞」，網狂讚：買來送時中！（圖／江鳥創作／提供）

記者林育綾／採訪報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上公開飆罵台灣，引發國人怒火，一名藝術家江鳥也用2枝壞掉的針筆怒畫「F**k you Tedros（譚德塞）」，還說「他不值得我用新筆」、就算沒賣出「自己掛著也爽」，網友看了也紛紛讚「憤怒感有表現出來！」還有人建議「買來送時中！」

譚德塞在台灣時間8日晚間11點多舉行WHO的例行記者會上，公開點名台灣，罵了3分鐘「夠了！真的夠了」，表示最近3個月受到的人身攻擊都是來自台灣，甚至說「無法忍受對所有黑人、整個非州的攻擊」，而台灣外交部長明明知情卻沒切割，還繼續侮辱詆毀，但目前有其他更重要的事情需要關注，「我已經忍了3個月，3年、30年、300年也可以忍」。外交部已對譚德塞的發言已表達強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議要求道歉。

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▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞飆罵台灣3分鐘。（圖／路透）

譚德塞的發言，引發國人一片撻伐，藝術家江鳥也透過創作來抒發怒火，他將作品PO在個人臉書表示，「今天一早看新聞整肚子火，你有一個頭銜一張嘴，我有兩枝畫快壞的針筆與一枝紅蠟筆 F**k you Tedros and WHO!!!」

江鳥一開始也把作品PO上臉書社團「藝起加油ART - 作品展覽平台」開放收藏，售價6800元，受到不少網友欣賞按讚，紛紛說「真是很有力量的作品」「好讚！」「憤怒感有表現出來！」不過疑似因違反平台規定，不久後遭到平台刪除並限制發文與留言權限。

▲藝術家江鳥用壞掉的針筆怒畫譚德塞，還說「他不直得我用新筆」，網友讚「憤怒感有表現出來！」（圖／江鳥創作／提供）

江鳥接受《ETtoday新聞雲》訪問也透露，之前作品用壞了2枝筆，本來想用新的，「不過我覺得譚不值得我用新筆，硬把舊筆畫到爛」。而完成這幅畫所花費時間不多，大約1小時，「但是從一早看到新聞就開始構思，藝術有時候需要一氣呵成的衝動！」

雖然遭到平台刪文與限制發文，目前畫作有藏家詢問，但還沒有人收藏，江鳥也豁達地說，畫這幅畫其實是自己對這件事情的出口，所以買賣還沒有考慮這麼多，就算沒有人買，自己掛著看了也爽快。甚至有網友開玩笑建議，「外交部可以買來送給譚德塞」，還有人笑說「直接送時中！」

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