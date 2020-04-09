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「她一確診大家都掛了」！女公關照片在群組瘋傳...酒店經紀人嘆：簡直要逼著一起死

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受武漢肺炎影響，酒店生意一落千丈，非當事酒店。（本刊資料照）

▲受新冠肺炎影響，酒店生意一落千丈，非當事酒店。（資料照）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）的疫情目前正在全球肆虐，除了民眾的健康受到影響外，也衝擊了民生經濟，就連八大行業相關人士也是哀鴻遍野，沒想到昨天卻驚傳中央流行疫情指揮中心公布的確診個案中，有一名案例竟是台北某知名酒店女公關，且疑似出現症狀前後都還有去上班，消息傳出讓原本就生意慘淡的八大行業業者，狀況更是雪上加霜，也讓這段期間有到北市酒店消費尋歡的酒客們，心中可說是被綁上一塊大石般的沉重。

根據疫情指揮中心公佈，該案例出現輕微發燒、流鼻水等感冒症狀，醫院採檢通報後確診，相關人士則透露，該確診女公關家住桃園，工作地點則都在台北，礙於生活壓力才會明明有症狀出現卻不就醫，拖著病體上班，沒想到如今卻影響到整個北市酒店業界。

請繼續往下閱讀...

傳出確診的女公關長相神似藝人Angelababy，照片在網路群組中瘋傳。（翻攝畫面）

▲傳出確診的女公關長相神似網紅周揚青、藝人Angelababy，照片在網路群組中瘋傳。（翻攝畫面）

由於該名女公關並非單一酒店小姐，而是屬於外圍經紀公司的人員，簡單講就是客人在哪就去哪服務，所以目前已知足跡遍佈KTV、招待所等，也讓疫調人員相當頭痛，而女公關相關的照片及資訊，也在八大業者的群組中瘋傳，互相提醒說若有接觸到要注意。

本刊直擊，夕陽西下時分，台北市中山區林森北路及東區商圈的霓虹燈開始閃爍，但以往車水馬龍、人聲鼎沸的景象已不復見，取而代之的是稀疏車潮，和戴著口罩匆匆路過的行人。酒店的泊車人員雖然照常上班，但根本沒客人上門，只能百般無聊地在櫃檯撐著下巴發呆，或者拿起衛生紙擦拭招牌，有些人則乾脆坐在店內大廳玩手機。

如此慘淡的景象，看在酒店經紀阿樂（化名）眼裡，簡直欲哭無淚，現在卻又傳出公關染疫的消息，讓他更是直搖頭。他向本刊表示：「從新冠肺炎疫情爆發以來，台北市各家酒店雖然都做好防疫措施，要求客人進場前得先量額溫、用酒精洗手，但畢竟是喝酒、玩樂的地方，總不能逼客人全程戴口罩吧？業者已努力防疫，客人還是很少上門，就連小姐都不願意上班！現在還發生這種事，簡直是要逼大家一起死！」

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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