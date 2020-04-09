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港府上訴成功！香港高院裁決：《反蒙面法》不違憲

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▲▼林鄭月娥戴口罩。（圖／達志／美聯社）

▲疫情影響下，林鄭月娥也戴上口罩。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥去年10月引用《緊急法》定立《反蒙面法》，於同年11月被香港高等法院裁定違憲，下令失效。香港政府提出上訴。香港高院上訴庭9日裁定，港府部分上訴得直（上訴成功），透過《緊急法》定立《反蒙面法》沒有違憲。

根據港媒報導，高院法官在判詞中指出，港府引用《緊急法》上訴得直，特首的做法並沒有違憲，而引用《緊急法》定立的《禁蒙面法》，用於禁止非法集會或未經准許集結的人士蒙面也沒有違憲，但用於合法集會及遊行中則屬於違憲，港警也無權要求除去蒙面。

▼參與反送中活動的示威者戴上面具。（圖／路透社）

▲▼ 中環遊行,反送中,香港,禁蒙面法。（圖／路透社）

對於最新的裁定結果，此案的申請人，前立法會議員「長毛」梁國雄感到失望，他表示，法庭應與時並進，《緊急法》是在《基本法》立例前生效，是殖民惡法，應該早日廢除以保障香港人的自由。

此外，受新冠肺炎疫情影響，包含香港特首林鄭月娥在內，多數香港人外出都會戴上口罩，香港律政司代表在上訴時指出，民眾若因避免感染新冠肺炎戴上口罩，可受《禁蒙面法》中的免責辯護保障，因為所戴口罩與防止吸入催淚煙霧的面罩不同，法律只是最低限度的限制。

▼香港反送中遊行，多數民眾都戴上口罩。（圖／路透社）

▲▼香港1208國際人權日遊行,反送中,反修例。（圖／路透社）

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