香港迪士尼高管減薪30%　正職演員每週1天無薪假

▲香港迪士尼。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

為配合港府防疫措施，香港迪士尼樂園度假區再次更新暫停開放的消息，並表示會與當地政府及衛生部門保持緊密聯繫，重新開放日期則是情況宣布。此外，4月起，香港迪士尼所有副總裁職級以上的行政管理人員將暫時減薪兩成至三成，全職演出人員每周放無薪假1天。

《澎湃》新聞報導，迪士尼公司上月底宣布，公司高層將集體降薪。據公告，迪士尼公司任命的每一位高管都以「不可撤銷棄權書」的形式，對其各自雇傭協議項下應付的基本工資進行臨時扣減，自2020年4月5日起生效。

報導指出，迪士尼公司執行董事長Bob Iger同意於公司當前財年的最後一個工資期內，放棄除了稅後基本薪資外的全部收入；新任CEO Bob Chapek將減薪50%。此外，迪士尼高級執行副總裁Alan N. Braverman、Christine M. McCarthy、M. Jayne Parker、Zenia B. Mucha都將減薪30%。

▲香港迪士尼連遭反送中、新冠肺炎衝擊。（圖／記者曾俊豪攝）

除了核心高層，迪士尼公司還調降大批高管級員工的基本薪資。此外，他們最近則開始對美國國內業務所有部門的員工放無薪假，休假程序將從4月19日開始。

至於香港迪士尼則受港府政策所限，也將繼續維持關園舉措，4月起，香港迪士尼所有副總裁職級以上的行政管理人員將暫時減薪兩成至三成，全職演出人員每周放無薪假1天。

東京迪士尼樂園9日也發佈公告稱，根據新冠病毒疫情擴大及政府要求等，決定再度延長東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋樂園的臨時關閉時間，東京多間迪士尼酒店也延長關閉時間，5月中旬將判斷是否重新開放。

至目前為止，迪士尼公司在全球的六座主題公園都因疫情暫時關閉，除了日本東京迪士尼提出初步開放時間點外，其餘迪士尼主題公園都沒有重新開放的時間。

▲迪士尼全球六座園區都因疫情關閉。（圖／記者曾俊豪攝）