用餐客「戴過口罩」暫放餐具盒…還架免洗湯匙格！他親睹狂批：有夠噁心

▲有客人把戴過的口罩放在餐具盒上。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，民眾紛紛戴上口罩防疫，但也衍伸出不少亂象，像是亂扔口罩等等。一名男網友就在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見他在外面用餐，眼前是放有免洗筷和湯匙的餐具木質收納盒，卻有其他客人把戴過的口罩反蓋在餐具盒上，下方就是免洗湯匙，讓原PO忍不住直批「有夠噁心！」

這位男網友貼出照片後，文中直呼「全世界就你的口罩最乾淨最高級，有夠噁心！（下面是湯匙）」、「補充：確定是路人的，用過的，不是老闆故意放的！」只見原PO到外面用餐，卻有其他客人把口罩拿下來後，不清楚是否因為不敢放在桌上，竟然大喇喇的架在餐具盒上。

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仔細看看照片，口罩主人是外層朝外、呈一個小倒V型的放在餐具盒上，兩條掛繩還垂在盒子兩邊。雖然口罩內層似乎沒有直接接觸到免洗湯匙，但畢竟距離內層還是很近，不免讓人擔憂衛生問題。

▲就算沒碰到裡面的餐具，還是讓人覺得噁心啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也在留言處透露後續，「其實我蠻大聲的說『全世界就你的口罩最高級，噁心死了。』結果對方女兒出來，她媽惱羞罵『女兒妳口罩戴好』。這種家教……哀！」說對方是小孩子，但妹妹的行為不是亂丟，也不能開罰「她沒亂丟，她是暫放。」

看到照片後，其他網友也紛紛開批，「這是一人得到，雞犬升天的概念嗎」、「還是自備餐具好，就算沒放在那，也不知會不會被噴多少口水」、「我會用筷子撥開，噁心死了」、「太噁心了吧！湯匙要全丟了」、「這時期出門用餐絕對要自備餐具」、「自己帶個密封袋收起來，真的不困難」、「收起來放口袋不好嗎……一定要曬在那裡」、「所以我已經好久不外食了，就怕遇到之前的客人沒衛生。」

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