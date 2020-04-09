台師大第2例為首例室友　校方：還有1/3住宿生在宿舍每天廣播「開窗」

▲台師大2名學生確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學今（9日）又新增一學生確診，校長吳正己親自召開記者會表示，學校於3月30日深夜接獲通知首例確診學生後，立刻採取必要防範措施，將其上課教室、寢室及相關接觸區域清潔消毒。另外，目前統計有1/3學生還在宿舍裡，但校方以每天廣播，呼籲學生開窗、做好自我防護。

指揮中心今公布國內新增1例COVID-19本土病例 （案380），為台師大20多歲男學生（案322）宿舍同寢室室友，無症狀，於案322確診後列為接觸者，於3月30日起進行居家隔離，4月6日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

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台師大至今累積2例確診病例，台師大說明，學校接獲通知首例確珍後，即安排室友移出宿舍進行居家隔離，第二例當時並無任何發病跡象。吳正已表示，校方目前統計有1/3學生還在宿舍，但宿舍每天都會廣播幾次，呼籲學生要開窗、要自我防護，大家互相宣導跟提醒，並維持社交距離。

▲台師大出現確診個案，校長吳正己出面說明緊急因應與後續作為。（圖／記者屠惠剛攝）

指揮中心表示，因應本起群聚，目前掌握接觸者共448人，並採檢24人，其中1人陽性(即案380)、20人陰性、3人檢驗中，將持續調查追蹤是否有其他接觸者。此外，衛生單位已針對案322及380校園及宿舍等公共區域進行消毒，該校各系所自4月6日至4月17日皆採行遠距授課。