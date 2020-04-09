台師大2學生確診　下周個人申請第二階段甄試全面改採書審

▲台師大學生確診。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

台灣師範大學出現2名確診病例。台師大校長吳正己今（9日）指出，4月17日、18日為台師大個人申請二階段，但因校內出現去診病例，未來將甄試全面改採書審。

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吳正己指出，台師大依教育部及大學招生委員會聯合會「大學個人申請入舉管道因慮疫情應變機制」啟動應變機制，全面改採書審，取消面試及筆試，報名台師大個人申請第二階段之考生，不需到校參加面試或筆試。

吳正己也說，各學系因應疫情調整後之成績計算方式，與原簡章不同，請考生務必至甄選委員會及台師大個人申請招生專區詳閉各學系之應變版簡章及各項目調整後之估分比。

另外，報名國文系、英語系、特殊教育系3系之考生，原簡章沒有書審項目，請考生依照應變版簡章之規定，於期限內備妥書審資料PDF檔email至學系收件信箱，書審資料有任何問題請與學系助教聯絡。

中央流行疫情指揮中心3月底曾經公布，一名台師大男學生（案322）無出國史，於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，X光檢查有肺炎情形收治住院，30日由醫院採檢通報後隔天確診。案322活動地點以宿舍、校園為主，平常交通工具是校車，作息單純，指揮中心持續調查是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。今日該校再出現1例確診個案。

▼台師大日前一名學生確診，校方趁清明連假期間全校大消毒。（圖／記者李毓康攝）