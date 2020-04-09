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對電梯按鍵吐口水？旁人勸阻竟遭忽視　他道歉：只是哈氣

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▲廣西南寧一名男子對電梯哈氣。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

▲廣西南寧一名男子對電梯哈氣。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，蓄意吐口水的人都會遭到民眾唾棄。廣西南寧一小區電梯內就有一名中年男子摘下口罩，低頭向電梯按鍵做出兩次疑似吐口水的動作。社區管理單位證實後表示，該男子並沒有吐口水，只是對電梯按鍵哈氣，事後已經對整棟樓電梯進行了全面消毒處理。

綜合陸媒報導，廣西南寧有一名男子搭乘電梯時，疑似向電梯按鍵吐口水，旁邊另一名乘客似乎想上前阻止，但他卻不以為然。

▲▼廣西南寧一名男子對電梯哈氣。（圖／翻攝自看看新聞）

小區的工作人員表示，案發的當天，他們找到了該名男子，透過視頻核查，男子並沒有吐口水，只是對電梯按鍵進行了一個哈氣的動作，「我們已經立即對該棟樓的電梯、電梯按鍵以及公共區域進行了一個全面消毒處理。」

事後社區工作人員和民警也上門核查，目前涉事男子體溫正常，也沒有感冒、咳嗽等症狀，而男子也認知到了錯誤，已經向其他民眾道歉。該名男子表示，個人行為已經造成大家的恐慌，以後會注意言行舉止，也會避免在公共區域摘下口罩。

網友得知後紛紛憤怒表示，「哈氣就不產生飛沫了？就比口水殺傷力低了？道歉有用的話要法律幹嘛？」、「做錯了事沒關係，關鍵是對事情的態度」、「不單是恐慌，還令人作嘔」、「能不能刑拘」。

▲▼廣西南寧一名男子對電梯哈氣。（圖／翻攝自看看新聞）

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