乘客怕怕！台鐵站員「吹哨」使口沫噴飛　工會籲改手按式電子哨

▲台鐵站員吹哨提醒乘客注意。（圖／台鐵產工提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部宣布，凡搭乘大眾運輸者，均須全城配戴口罩，否則可予以拒載。台鐵產業工會表示，車站站員在以口哨提醒旅客警示時，勢必要拉下口罩，大力吹哨也會造成口沫噴飛，恐成防疫漏洞，產工呼籲，應提供「手按式電子哨」，以防堵疫情傳染風險。

台鐵產業工會表示，近日接獲反應，有民眾因為火車進出站時，對於站員可以拉下口罩與旅客近距離吹哨而有防疫漏洞的疑慮。

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產工指出，在月台運轉火車進出站時，皆會有人員吹口哨音，提醒旅客注意月台間隙及火車進站提醒，車上車長開門下車也會進行吹哨，但因過去並無因為疫情影響，因此沒有穿脫口罩吹哨的問題。

▲台鐵全面實施戴口罩。（圖／記者李宜秦攝）

考慮到疫情影響，吹哨行為恐有疑慮，產工指出，台鐵局提供的口罩是讓員工掛在配戴的識別證上面，又因為要就口吹暴露在外的哨子，吹大聲的時候偶爾會有口沫噴發，才導致乘客擔憂成為染疫破口。

產工表示，連假過後又開始大量通勤族乘車，大家都不希望成為防疫的破口，呼籲交通部應該要更注意防疫的各個關口。捷運、公車都不會有脫罩警示的問題，應該要提供「手按式電子哨」保障員工健康也能維護旅客安全。