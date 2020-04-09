快訊／台師大再一例！　案322「同寢室室友」確診染疫

記者趙于婷／台北報導

台北師範大學在3/31確診一名新冠肺炎病例，個案20多歲男學生，今（9）日再確診一名本土案例。中央流行疫情指揮中心表示，新增個案是本土病例（案380），為案322宿舍同寢室室友（20多歲男性），無症狀，於案322確診後列為接觸者，於3月30日起進行居家隔離，4月6日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

▲4月9日台灣再度新增1確診案例。（圖／陳昱璇製）



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第一位確診個案為案322，於3月26日出現發燒、咳嗽、嘔吐及全身倦怠等症狀至診所就醫，因症狀持續，於3月29日至醫院就醫，診斷有肺炎情形收治住院，3月30日由醫院採檢通報，3月31日確診，經初步調查，案322發病前以學校及宿舍為主要活動地，感染源至今不明。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

指揮中心表示，案380是案322的室友，因應本起群聚，目前掌握接觸者共448人，並採檢24人，其中1人陽性（即案380）、20人陰性、3人檢驗中，將持續調查追蹤是否有其他接觸者。此外，衛生單位已針對案322及380校園及宿舍等公共區域進行消毒，該校各系所自4月6日至4月17日皆採行遠距授課。而該校也在今下午3點出面說明。

▲台灣確診案例成長級距圖。（圖／曾梓倩製）