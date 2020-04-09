18萬國軍獲配1.7萬片口罩　嚴德發指「供參與防疫用」：其他需自備

▲國防部長嚴德發。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

為防堵新冠肺炎疫情升溫，政府祭出「社交距離」避免民眾交叉感染，也呼籲清明連假到訪11個國家級警報景點的民眾，自主健康管理14天，立委羅致政8日擔憂國軍健康，質詢國防部長嚴德發國軍口罩量是否充足，嚴德發表示，口罩主要是供參防疫包括醫護、衛哨、新兵、戰情中心等室內機敏單位人員為主，官兵在營區則並未要求戴口罩，僅要求保持距離，其他則需自行準備口罩。

嚴德發表示，日前連假曾前往國家警示11景點的國軍共2740人，已要求他們自主管理，14天全天候24小時都配戴口罩，「包括睡覺的時候」，操課的時後則按照疫情指揮中心規定，保持安全距離。

不過據《中國時報》報導，國軍有18萬9千位官兵，每天僅獲配1萬7千片口罩，且官兵在營區並未戴口罩，但要求保持距離。該報指出，國防部多數都屬於特定對象，1萬7千片口罩的配發有經過計算，以防疫工作人員為主，同時也輔以體溫量測進行監測。

羅致政詢問「口罩量夠嗎？是部隊提供?還是自己準備？」嚴德發透露，目前國軍有4類人要自主準備口罩，而對於是否請有感染風險的人員居家隔離，則表示會再做評估。

疫情指揮中心4日針對阿里山森林遊樂區、嘉義市文化路、台南市關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫及湖境度假會館等埤塘風景區、高雄市興達港、旗山老街、雲林縣北港朝天宮、花蓮縣東大門夜市與屏東縣南州鄉以南（含墾丁觀光景點）等11個景點，緊急發布細胞簡訊，呼籲民眾注意社交距離和配戴口罩。