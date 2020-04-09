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「有人說我是黑鬼」譚德塞狂罵台灣3分鐘　醫：我們要小心！別輕忽種族主義

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▲▼WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／Facebook／世界衛生組織）

▲譚德賽說，「有人說我是黑鬼、黑人，我很驕傲我是黑人…」（圖／翻攝WHO臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在例行記者會上直指，最近3個月受到的人身攻擊都來自台灣。對此，外交部9日痛批譚德塞是子虛烏有的指控，也要求立即澄清並向我國道歉。而「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專則提醒，大家千萬不要輕忽種族主義，還有這種對黑人歧視的操作效果，一直以來都是非常強大的，「如果引發後續效應，對台灣來說絕對是很不利的事情。」

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「MedPartner 美的好朋友」9日發文說，請大家務必互相提醒，譚德賽在全世界反中、反WHO的狀況下，單挑了一個被他們打壓沒辦法參與的台灣出來攻擊，「他在WHO記者會公開罵台灣，把自己的舔中、無能，還有世界衛生組織給出各國錯誤的建議，導致全球死傷慘重的災難，試圖轉換成台灣人對他的膚色、種族，還有來自非洲這一類的歧視操作。」

 「我們一定要很小心這一波的輿論攻擊，不要讓他成功轉移焦點，甚至是傷害到黑人族群以及非洲國家對台灣的印象。」文中提到，大家千萬不要輕忽種族主義，還有這種對黑人歧視的操作效果，一直以來都是非常強大的。

▼譚德賽首度公開點名台灣。（圖／資料照／路透）

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

「MedPartner 美的好朋友」指出，黑人族群長期受到壓迫這是個事實，也因此這類被壓迫的訊息傳得會很快，反彈也會很強，「譚德賽很清楚這點，他獲選為秘書長，背後也代表著黑人的民族主義跟自尊。在他的國家，甚至是非洲國家，這樣的人很可能被當作英雄。你看一個來自非洲的黑人，領導了世界衛生組織，這是聽起來多麼光榮，多麼有民族尊嚴的事。」

文中說，雖然全世界明眼人都知道，問題不在於譚德賽本身是黑人，或者是他來自非洲國家；而是他極度親中、無能，導致整個世界衛生組織對全人類做出災難性的建議，「我們在評論相關事情的時候，要呼籲所有台灣人，避免使用種族歧視的字眼，不要坐實了對方的詭計。」

「MedPartner 美的好朋友」表示，雖然這只是非常少一部分的台灣人，但是很可能最近就會被中國媒體或者其他親中的媒體，截圖拿去配合譚德賽操弄，影響台灣的國際形象，「不要讓譚德賽成功變成在幫黑人阻擋歧視的民族英雄。」

▼譚德賽說，「我已經忍了3個月，就算是3年、30年、300年也可以忍。」（圖／資料照／翻攝WHO推特）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／翻攝WHO推特）

「MedPartner 美的好朋友」提醒，也請大家不要忘了不是只有非洲黑人，在很多國家都有黑人族群，「如果引發後續效應，對台灣來說絕對是很不利的事情。」

譚德塞於台灣時間8日晚間11時多，在WHO例行記者會上回覆各國記者提問，他不斷強調，「我們應該專注救人，我不在乎誰說我什麼，我寧可拿時間去拯救性命」。他一被問到這些日子遭受的抨擊，一講停不下來，似乎滿肚子委屈，不斷重申，「我不在乎誰說我什麼，只在乎救人，沒有時間浪費」、「有人說我是黑鬼、黑人，我很驕傲我是黑人…」

譚德塞同時首度「公開點名台灣」，連講3次就是台灣，並一罵3分鐘，「夠了！真的夠了」、「3個月前，這些攻擊來自台灣，我們必須誠實，我今天在這邊就直說了，而且台灣外交部他們知道，卻沒切割，甚至也居中侮辱詆毀，但我不在乎……我今天說是因為真的是夠了！但他們如果要罵仍然可以繼續罵。」他表示，在意其他更重要的事，「我已經忍了3個月，就算是3年、30年、300年也可以忍」。

對此，外交部9日發出700字新聞稿反擊，痛批譚德塞是子虛烏有的指控嚴重，誤導國際視聽，外交部表示強烈不滿與高度遺憾，並且提出最嚴正的抗議，也要求立即澄清，並向我國道歉。

外交部強調，我國為成熟及高素養的先進民主國家，絕無鼓動國人針對WHO幹事長本人進行人身攻擊的情事，更不可能發表任何種族歧視的言論。

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