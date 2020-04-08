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他愛放臭屁+摳腳皮亂彈！還灌輸2子女「媽媽不會回來了」　妻崩潰：想離婚

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▲分手,離婚。（圖／取自Pixabay）

▲女子受不了丈夫的衛生習慣差，日常爭吵摩擦多，決定訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名社工師花花（化名）指控擔任物理治療師的丈夫阿輝（化名）與她時常發生摩擦，生活習慣上也大部相同，多次溝通下阿輝仍無動於衷，此外阿輝還會將罹患憂鬱症一事怪罪於她，每天生活都必須擔心、害怕阿輝是否會做出傻事，決定訴請離婚。

花花提到，結婚8年以來阿輝時常以在她面前放屁為樂，會摳頭皮和腳皮，把碎屑弄得一地都是，阿輝也不願改進這樣的衛生習慣，她若踩到皮屑或者聞到臭屁，阿輝甚至會嘲笑，此舉讓她覺得不被尊重；金錢方面，花花則認為阿輝很霸道，不會考慮她的感受，公婆還會向她討錢，阿輝卻置之不理。

另外花花覺得，阿輝慣性逃避，不願一同面對感情破裂的問題，反而多次以「去死」、「故意玩手機造成車禍」、「憂鬱症」等語句來情緒勒索她，希望她可以產生同情或愧疚，阿輝甚至會灌輸2名子女「媽媽不會回來了」的觀念。

阿輝則否認一切指控，聲稱兩人婚姻美滿，花花小他9歲，基本上都會以花花意見和想法做主，反指控花花態度突然轉變很大，又不說明為什麼想離婚，對於他患病一事也漠不關心，更提到花花已經在2019年4月離家，他打電話、傳訊息花花都沒回。

法官勘驗2人聊天紀錄，「就是你造成我憂鬱症」、「就像牽手、接吻，這些你是完全對我排斥」、「我很直覺的反應，當然是覺得，你已心有所屬」、「你想太多了，我並沒有喜歡上其他人」等對話，確認2人長時間溝通不良，懷疑對方可能情感不忠，另外情緒勒索也讓花花精神非常痛苦，台中地院審酌2人說詞及社會經濟情形，認為強求恐無法改善現況，最終判准離婚，全案可上訴。

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