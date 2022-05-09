美魔女打高端失明半癱　王浩宇曝「3品牌疫苗」發病數據：不要被騙

▲台南一名美魔女打2劑高端疫苗，出現不良反應。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者施怡妏／綜合報導

台南一名美魔女施打二劑「高端」疫苗，第一劑接種後，出現感冒流鼻涕症狀，但第二劑的疑似不良反應更激烈，最後竟全身癱瘓、失明，最後雖保住性命，但至今癱瘓、包尿布臥床。對此，前桃園市議員王浩宇就指出，這是格林-巴利症候群，台灣共有31例，高端只有1例，並不是情況最嚴重的。

王浩宇在臉書PO文，貼出衛福部的資料，關於今天美魔女癱瘓的新聞， 施打疫苗後出現格林-巴利症候群的民眾，共有31例，19案AZ、10案莫德納、2案BNT、1案高端，「高端僅1例、發生率僅236.5萬分之1，但媒體全部都只報高端」，對此，他直言「就是有人要破壞台灣的生技產業，不要受騙上當」。

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根據衛福部資料，關於格林-巴林症候群，截至4月27日止，國內共接獲32件疑似格林-巴利症候群通報，年齡介於17.3~84.8歲(中位數46.9歲)。19案接種AZ疫苗，10案接種莫德納，2案接種BNT，1案為高端。

對此，AZ疫苗公司暫無回應。由於疫苗相關資料都是由疾管署處理，疫苗公司對相關個案都以衛福部公開的資料為主。例如高端今日即引用衛福部食藥署統計疫苗不良事件回覆，表示在國內32件疑似格林-巴利症候群通報中，僅有一案為高端。

▲根據衛福部資料，國內共接獲32件疑似格林-巴利症候群通報，高端僅有1例。（圖／資料照）

據了解，目前半癱失明的當事人原在一家公司的櫃台上班，年紀約40歲，但身材保持相當好，是同事和朋友眼中的逆齡美魔女，去年疫情期間，公司規定要打疫苗才能上班，因此先後施打兩劑高端疫苗，第一劑施打後，尚無明顯不良反應，但打第二劑後，嚴重不良反應才出現，最後竟突然癱瘓，雙眼失明才緊急轉到醫學中心搶救救回一命，目前此案已申請藥害救濟，並由疾管署針對其施打前的相關身體健康進行調查，以了解是否和施打疫苗有關。